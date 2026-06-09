Rețea de escroci destructurată în capitală: cinci persoane reținute într-un dosar de fraudă de 260 000 de lei

Cinci persoane, cu vârste cuprinse între 20 și 70 de ani, dintre care trei cetățeni ucraineni, au fost reținute într-un dosar de escrocherie comis la data de 26 mai, în Chișinău. Victima, o femeie de 40 de ani, a fost prejudiciată cu aproximativ 260 000 de lei, informează politia.md

Potrivit poliției, aceasta a fost contactată telefonic de persoane care s-au prezentat drept angajați ai unor companii și instituții oficiale. Prin inducere în eroare și crearea unei false stări de urgență, escrocii au determinat-o să contracteze două credite bancare în valoare de 125 000 și 135 000 de lei.

Ulterior, sub pretextul unei așa-zise verificări efectuate de un presupus angajat al „Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor”, victima a fost convinsă să transfere întreaga sumă de bani, conform instrucțiunilor primite de la escroci.

În urma acțiunilor speciale de investigație desfășurate de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Botanica și ai Direcției de Poliție Chișinău, cu sprijinul mascaților BPDS „Fulger”, suspecții au fost identificați, reținuți și plasați în arest preventiv pentru 30 de zile.

În timpul a trei percheziții autorizate la domiciliile acestora, oamenii legii au ridicat peste 5 132 000 de lei, bani despre care există suspiciunea că provin din activități infracționale similare.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea altor persoane implicate și posibile victime ale schemei de escrocherie.