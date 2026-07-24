Mai multe loturi de parfumuri LA’VENTI, retrase de pe piață de ANSP

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) informează consumatorii că în urma acțiunilor de control privind respectarea cerințelor de plasare pe piață a produselor cosmetice, au fost identificate mai multe loturi neconforme ale produsului cosmetic LA’VENTI – parfum și apă de parfum (diverse arome), produs de Loya Kozmetik Ihr. San. Ve Tic. LTD. Ști., Turcia.

În cadrul verificărilor efectuate, s-a constatat că unele loturi, conform informațiilor de pe etichetă , conțin una dintre substanțele menționate, iar alte loturi conțin simultan ambele substanțe interzise pentru utilizarea în produsele cosmetice, anume:

Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde (HICC/Lyral) (CAS 31906-04-4);

Butylphenyl Methylpropional (Lilial) (CAS 80-54-6).

Aceste ingrediente sunt interzise pentru utilizarea în produsele cosmetice, în conformitate cu prevederile Regulamentului sanitar privind produsele cosmetice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1207/2016.

ANSP a dispus interzicerea plasării pe piață a produselor neconforme (retragerea produselor de pe piață și rechemarea produselor de la consumatori) și eliminarea produselor neconforme, conform procedurilor aplicabile.

ANSP recomandă consumatorilor:

să verifice cu atenție eticheta produselor cosmetice și lista ingredientelor;

să verifice informațiile privind produsul înainte de utilizare;

să nu utilizeze produsele identificate ca neconforme.

ANSP va continua activitățile de supraveghere a pieței și control al produselor cosmetice plasate pe piața Republicii Moldova, în vederea asigurării unui nivel înalt de protecție a sănătății publice și respectării cerințelor legale aplicabile.