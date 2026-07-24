Mai multe loturi de parfumuri LA’VENTI, retrase de pe piață de ANSP

De către
Dorina Cioca
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Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) informează consumatorii că în urma acțiunilor de control privind respectarea cerințelor de plasare pe piață a produselor cosmetice, au fost identificate mai multe loturi neconforme ale produsului cosmetic LA’VENTI – parfum și apă de parfum (diverse arome), produs de Loya Kozmetik Ihr. San. Ve Tic. LTD. Ști., Turcia.

În cadrul verificărilor efectuate, s-a constatat că unele loturi, conform informațiilor de pe etichetă, conțin una dintre substanțele menționate, iar alte loturi conțin simultan ambele substanțe interzise pentru utilizarea în produsele cosmetice, anume:

  • Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde (HICC/Lyral) (CAS 31906-04-4);
  • Butylphenyl Methylpropional (Lilial) (CAS 80-54-6).

Aceste ingrediente sunt interzise pentru utilizarea în produsele cosmetice, în conformitate cu prevederile Regulamentului sanitar privind produsele cosmetice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1207/2016.

ANSP a dispus interzicerea plasării pe piață a produselor neconforme (retragerea produselor de pe piață și rechemarea produselor de la consumatori) și eliminarea produselor neconforme, conform procedurilor aplicabile.

ANSP recomandă consumatorilor:

  • să verifice cu atenție eticheta produselor cosmetice și lista ingredientelor;
  • să verifice informațiile privind produsul înainte de utilizare;
  • să nu utilizeze produsele identificate ca neconforme.

ANSP va continua activitățile de supraveghere a pieței și control al produselor cosmetice plasate pe piața Republicii Moldova, în vederea asigurării unui nivel înalt de protecție a sănătății publice și respectării cerințelor legale aplicabile.


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Dorina Cioca
Dorina Cioca

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