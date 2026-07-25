Știați că? Evidența plătitorilor de contribuții la BASS – fundamentul unui sistem public de asigurări sociale eficient

Funcționarea eficientă a sistemului public de asigurări sociale se bazează atât pe achitarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, precum și pe administrarea corectă a evidenței plătitorilor de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS).

Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) asigură luarea la evidență și administrarea plătitorilor de contribuții în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, utilizând inclusiv schimbul electronic de date cu autoritățile și instituțiile competente.

Știați că majoritatea plătitorilor nu mai trebuie să se adreseze subdiviziunilor teritoriale ale CNAS pentru a fi luați la evidență?

În prezent, pentru majoritatea categoriilor de plătitori, informațiile privind înregistrarea, modificarea sau încetarea activității sunt transmise automat către CNAS prin intermediul schimbului electronic de date cu autoritățile și instituțiile competente.

Acest mecanism contribuie la actualizarea operativă a informațiilor, simplifică procedurile administrative, reduce timpul de procesare a datelor și elimină necesitatea prezentării repetate a documentelor de către plătitorii de contribuții.

Știați că nu toate categoriile de plătitori sunt luate la evidență în mod automat?

Potrivit art. 26 alin. (1) din Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, unitățile și persoanele fizice care nu cad sub incidența Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali au obligația să se înregistreze, în termen de 10 zile lucrătoare de la data obținerii dreptului de a desfășura o anumită activitate, în calitate de plătitori de contribuții de asigurări sociale de stat, la subdiviziunea teritorială a CNAS în raza căreia își au adresa juridică.

Din aceste categorii fac parte:

✔️ liber-profesioniștii din sectorul justiției (avocați, notari, executori judecătorești, administratori autorizați și mediatori);

✔️ reprezentanțele permanente ale entităților nerezidente;

✔️ misiunile diplomatice și oficiile consulare acreditate în Republica Moldova;

✔️ persoanele fizice care desfășoară activități de achiziție a produselor din fitotehnie și/sau horticultură și/sau a obiectelor regnului vegetal.

Pentru aceste categorii, luarea la evidență se efectuează în baza cererii de luare la evidență și a documentelor prevăzute de Regulamentul privind evidența plătitorilor de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat, aprobat prin Ordinul CNAS nr. 275-A din 27 noiembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, persoanele și entitățile care se înregistrează direct la subdiviziunile CNAS au obligația de a informa instituția cu privire la orice modificare a datelor declarate la luarea în evidență, inclusiv în cazul suspendării sau încetării activității, schimbării sediului ori al altor modificări relevante, în condițiile prevăzute de legislație.

De ce este importantă o evidență corectă a plătitorilor?

O evidență completă și actualizată a plătitorilor permite identificarea corectă a persoanelor și entităților obligate să achite contribuții de asigurări sociale, contribuie la administrarea eficientă a obligațiilor față de bugetul asigurărilor sociale de stat și asigură desfășurarea în condiții optime a proceselor administrative din cadrul sistemului public de asigurări sociale.

CNAS continuă să dezvolte și să modernizeze procesele de administrare și evidență a plătitorilor prin extinderea schimbului electronic de date cu autoritățile publice și valorificarea soluțiilor digitale, astfel încât serviciile oferite să fie tot mai eficiente, accesibile și orientate către necesitățile cetățenilor și ale mediului de afaceri.

Pentru informații suplimentare și consultarea actelor normative privind evidența plătitorilor de contribuții la BASS, accesați pagina oficială a Casei Naționale de Asigurări Sociale.