Cum îți încarci telefonul fără încărcător. Soluțiile care te scapă de adaptor când pleci de acasă

Un simplu cablu USB poate fi suficient

Dacă ai la tine doar cablul USB, ai șanse mari să găsești o sursă de alimentare fără prea mult efort. Porturile USB au devenit obișnuite în aeroporturi, gări, spitale, cafenele, hoteluri, centre comerciale sau chiar în unele restaurante. În multe locuri există și stații dedicate pentru încărcarea telefoanelor, iar unele oferă inclusiv cabluri integrate, astfel încât nici măcar nu trebuie să folosești propriul cablu. Totuși, trebuie să ții cont de două aspecte importante.

Primul este viteza. Majoritatea porturilor USB publice oferă o putere redusă față de un încărcător modern cu încărcare rapidă, așa că telefonul se va încărca mai lent.

Al doilea ține de securitate. Specialiștii în securitate cibernetică recomandă prudență atunci când conectezi telefonul la porturi USB publice, deoarece există riscul ca acestea să fie compromise. Dacă folosești frecvent astfel de stații, un adaptor care blochează transferul de date și permite doar alimentarea poate reduce acest risc.

O baterie externă rămâne cea mai practică soluție

Dacă pleci des de acasă sau călătorești, o baterie externă îți oferă cea mai mare libertate. Modelele moderne sunt suficient de compacte încât încap într-un buzunar al rucsacului sau într-o geantă, iar unele se fixează magnetic pe spatele telefonului, fără să mai ai nevoie de cabluri suplimentare.

Poți găsi baterii externe cu încărcare rapidă, încărcare wireless, cabluri integrate sau capacități suficiente pentru a alimenta telefonul de mai multe ori înainte de a fi reîncărcate.

Dacă folosești un iPhone compatibil cu MagSafe sau un telefon Android care acceptă încărcare magnetică, există modele care se atașează direct pe spatele dispozitivului și îl încarcă în timp ce îl folosești.

Nu orice baterie externă este o alegere bună

Prețul foarte mic poate ascunde compromisuri importante. Unele baterii externe folosesc componente de slabă calitate, nu oferă capacitatea promisă sau nu includ protecțiile necesare împotriva supraîncălzirii și scurtcircuitelor.