MAE recomandă evitarea călătoriilor neesențiale în Federația Rusă, pe fondul riscurilor sporite de securitate

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evite călătoriile neesențiale în Federația Rusă. Avertizarea vine în contextul menținerii unor riscuri sporite de securitate și al creșterii numărului de incidente care afectează cetățenii străini, inclusiv ai țării noastre, comunică moldpres.md

Potrivit MAE, cetățenii Republicii Moldova pot fi, în continuare, supuși unor controale riguroase la punctele de trecere a frontierei Federației Ruse și a Republicii Belarus.

„Acestea pot include verificări și interogatorii extinse, reținerea temporară a documentelor de călătorie, examinarea telefoanelor mobile și a altor dispozitive electronice, prelevarea datelor biometrice, precum și refuzul intrării pe teritoriul Federației Ruse, fără explicații suficiente”, anunță instituția.

De asemenea, ministerul atrage atenția asupra riscului de reținere, arestare sau detenție arbitrară în baza unor acuzații formulate sau interpretate extensiv de autoritățile ruse.

„În astfel de cazuri, accesul la asistență consulară poate fi întârziat sau restricționat, iar posibilitățile autorităților Republicii Moldova de a interveni sunt limitate”, subliniază instituția.

De asemenea, MAE avertizează asupra riscului ca persoanelor aflate în detenție administrativă sau în alte situații de vulnerabilitate să le fie exercitate presiuni pentru semnarea unor contracte de înrolare în forțele armate ale Federației Ruse.

„Riscul este sporit în cazul persoanelor care dețin și cetățenia Federației Ruse sau care sunt considerați cetățeni ruși în conformitate cu legislația locală”, atenționează autoritățile.

În acest context, MAE recomandă cetățenilor să evite deplasările neesențiale în Federația Rusă și să analizeze cu maximă atenție necesitatea tranzitării teritoriului Federației Ruse și al Republicii Belarus. Totodată, cetățenii sunt îndemnați să manifeste prudență sporită în relația cu autoritățile de frontieră și cu alte autorități locale. Este important ca persoanele să nu semneze documente al căror conținut și ale căror consecințe juridice nu le înțeleg pe deplin.

În cazul unei rețineri, arestări sau al oricărei alte situații care pot afecta libertatea sau siguranța, contactați imediat Ambasada Republicii Moldova. MAE de la Chișinău monitorizează situația și va actualiza recomandările de călătorie în funcție de evoluțiile din teren.