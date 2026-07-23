Soroceanul Alexei Svetenco a fost cel mai bun în victoria cu selecționata statului San Marino, 94-66

După ce în meciul inaugural al Campionatul European masculin U-18, Divizia C, reprezentativa Republicii Moldova a câștigat cu scorul de 75-68, o nouă victorie a fost repurtată și în confruntarea cu semenii din San Marino.

De data aceasta lotul Republicii Moldova, din care face parte și soroceanul Alexei Svetenco, a repurtat o victorie și mai convingătoare: 94-66. Să menționăm că cel mai bun jucător al partidei a fost desemnat anume Alexei Svetenco, cu 30 de puncte 10 recuperări și trei pase decisive la activ.

Astfel, după două meciuri selecționata Republicii Moldova este lider, cu două victorii din două posibile!

Foto: IPN