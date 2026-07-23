Primăria Soroca a instalat 125 de coșuri de gunoi în mai multe locuri aglomerate din oraș

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În parcurile ”Mihai Eminescu” și ”Grigore Vieru”, în preajma stațiilor de așteptare a transportului public, dar și pe străzile principale din oraș municipalitatea a instalat 125 de coșuri pentru gunoi.

În acest context, primara Lilia Pilipețchi, cheamă locuitorii municipiului, să manifeste respect față de noile coșuri de gunoi instalate în spațiul public, de a păstra curățenia și de a contribui la un aspect îngrijit al urbei.

IMPOPRTANT! Noile coșuri sunt predestinate colectării deșeurilor stradale și nicidecum deșeurilor menajere. (Foto: Serviciul de presă al primăriei Soroca)