În ultimele zile, locuitorii satului Vălcineț din raionul Călărași au fost cu ochii pe ecranele televizoarelor. Proaspătul prim-ministru și-a petrecut vacanțele la bunicii care au locuit la Vălcineț și era unul dintre cei mai talentați urători din sat, își amintesc localnicii. Numirea lui Vasile Tofan în fruntea Guvernului este un motiv de mândrie și un subiect de discuție în aproape fiecare gospodărie, transmite moldova1.md

Mătușa Raisa are grijă de casa în care au locuit bunicii lui Vasile Tofan.

„Bunica se punea aici, el aici, vorbeau, se sfătuiau”.

Femeia spune că Vasile Tofan își vizita des rudele de la Vălcineț și era prieten cu toți copiii din mahala.

„El primul venea și ura, așa niște urături frumoase. Foarte frumos ura. Strada care se cheamă Dolina o cutreiera, se ducea cu uratul cu băiatul meu și încă cu alții”.

Numeroși săteni spun că sunt mândri să fie rude cu Vasile Tofan.

„Eu sunt verișoară cu tatăl lui. În familia lor sunt toți deștepți, și de pe tată, și de pe mamă, doctori, agronomi. Vasilică îi spuneam, că el era micuț, dar eu sunt bătrână, la pensie. Vasilică cel mititel, cel frumușel, că noi îi ziceam tortoșelul”.

„Vasile Tofan e nepotul meu. Bunica lui e sora mea. Eu l-am botezat la Biserica „Sfântului Nicolae”, aici la noi. A terminat o școală foarte bună, cu medalie de aur, tot cum se cuvine”.

„Băiat cuminte, părinții au fost harnici”.

„Suntem foarte mândri de așa băiat, suntem bucuroși. Foarte mult și-a iubit bunicii și venea aici, la ei”.

„Știu că toți au învățat bine, toți frații au învățat bine. Părinții trăiau modest, dar ei învățau foarte bine la școală”.

Locuitorii satului Vălcineț au așteptări mari de la noul Guvern.

„Dacă are el atâtea cunoștințe și știe să conducă, aici are de condus o țară întreagă. Dorim pentru pensionari schimbări, ce faci cu pensia de 2.700 pe lună? Lumina e scumpă, gazul, apa. Sperăm, speranța moare ultima, cum zic bătrânii”.

„Sperăm că o să facă lucruri bune, nu ca ceilalți prim-miniștri care au fost din raionul Călărași. Așteptările sunt mari, eu sper că o să fie schimbări bune”.

Din raionul Călărași sunt originari și alți foști prim-miniștri ai Republicii Moldova. Ion Sturza, care a deținut această funcție din martie până în decembrie 1999, s-a născut la Pîrjolteni. Din aceeași localitate este și actualul deputat Ion Chicu. El a condus Cabinetul de miniștri în perioada 2019-2020.