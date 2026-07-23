Polițiștii din Soroca au desfășurat activități de informare în Iarova și Bădiceni pentru prevenirea infracționalității

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Soroca au continuat activitățile de informare și prevenire în comunitate, desfășurând întâlniri cu cetățenii din satul Iarova și satul Bădiceni. În satul Iarova, discuțiile au avut loc în incinta Primăriei, unde locuitorii au fost informați despre cele mai frecvente forme de escrocherie și metodele prin care infractorii încearcă să inducă în eroare victimele.

Oamenii au fost îndemnați să manifeste prudență, să nu ofere date cu caracter personal sau bancar persoanelor necunoscute și să verifice întotdeauna informațiile înainte de a lua decizii care implică transferuri de bani.

Activitățile au continuat în satul Bădiceni, atât în câmp, unde polițiștii au discutat cu agricultorii și alți cetățeni aflați la muncă, cât și la Internatul Psihoneurologic Bădiceni, unde beneficiarii și angajații au fost informați despre măsurile de prevenire a diferitelor forme de violență și despre importanța sesizării autorităților în cazul unor situații de risc.

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În cadrul întâlnirilor, polițiștii au abordat subiecte ce țin de prevenirea violenței în toate formele sale – violența în familie, violența psihologică, fizică, verbală, economică și alte manifestări care afectează siguranța și bunăstarea persoanelor. Participanții au fost încurajați să nu tolereze astfel de comportamente și să solicite sprijin ori de câte ori este necesar.

Un alt subiect important al campaniei a vizat predarea benevolă a armelor, munițiilor și materialelor explozive deținute ilegal. Polițiștii au explicat că persoanele care predau din proprie inițiativă aceste obiecte nu vor fi sancționate conform prevederilor legale și au subliniat că acest gest contribuie la creșterea gradului de siguranță în comunitate.

Prin astfel de activități, Inspectoratul de Poliție Soroca își propune să consolideze dialogul cu cetățenii, să promoveze comportamente preventive și să contribuie la reducerea riscurilor generate de infracționalitate, violență și deținerea ilegală a armelor.