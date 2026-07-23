Două inspectoare ANSA Soroca găsite vinovate de corupere pasivă: una amendată cu 60.000 lei

Două inspectoare principale ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au fost găsite vinovate de corupere pasivă de Judecătoria Soroca. Una dintre ele a fost condamnată la o amendă de 60.000 de lei și nu va putea ocupa funcții publice timp de doi ani, în timp ce în cazul celeilalte instanța a constatat vinovăția pentru două episoade, dar a încetat procesul penal deoarece termenul de prescripție expirase. Sentința a fost pronunțată la 21 iulie 2026.

Ambele inculpate activau în calitate de inspectoare principale în cadrul ANSA. Acuzațiile au vizat fapte comise în exercitarea atribuțiilor de serviciu, inclusiv controale asupra operatorilor din domeniul alimentar și proceduri de eliberare a actelor permisive.

200 de lei în timpul procedurii de autorizare

Una dintre inspectoare a fost găsită vinovată pentru un episod produs la 1 august 2024. Potrivit sentinței, aceasta avea atribuții inclusiv în procesul de eliberare a autorizațiilor sanitar-veterinare pentru mijloacele de transport.

Instanța a stabilit că inspectoarea a acceptat și primit 200 de lei în contextul procedurii de examinare și eliberare a unei autorizații sanitar-veterinare pentru un automobil „Ford Transit”. Potrivit acuzației reținute de judecată, banii erau legați de urgentarea și facilitarea procedurii de examinare și eliberare a autorizației.

Inspectoarea nu și-a recunoscut vina. Ea a susținut în instanță că a refuzat orice recompensă și că nu a primit bani sau alte avantaje. Judecătoria a ajuns însă la o altă concluzie după examinarea declarațiilor martorilor, a înregistrărilor audio-video și a altor probe din dosar.

Instanța a reținut că, deși inspectoarea a manifestat inițial un refuz verbal și gestual, imaginile surprind ulterior preluarea obiectului oferit și introducerea acestuia în buzunar. Declarațiile martorei și înregistrarea audio au fost considerate suficiente pentru a stabili că era vorba despre suma de 200 de lei.

În consecință, inspectoarea a fost condamnată la 1.200 de unități convenționale, echivalentul a 60.000 de lei, și la privarea de dreptul de a ocupa funcții publice timp de doi ani. Instanța a dispus, de asemenea, confiscarea în folosul statului a 200 de lei.

Judecătoria a explicat că, la stabilirea sancțiunii, a ținut cont inclusiv de faptul că inculpata nu fusese anterior condamnată și că nu au fost constatate circumstanțe agravante. Instanța a apreciat că amenda, combinată cu interdicția de a ocupa funcții publice, reprezintă o pedeapsă proporțională cu fapta constatată.

Două episoade la un magazin din raionul Soroca

În cazul celei de-a doua inspectoare, dosarul a vizat două episoade produse în timpul controalelor efectuate la un magazin din satul Schineni, raionul Soroca.

Primul caz datează din aprilie 2023. Instanța a constatat că, în timpul unui control, inspectoarea, împreună cu un alt angajat al ANSA, a pretins, acceptat și primit 4.000 de lei pentru a nu documenta încălcări legate de desfășurarea activității de producere și comercializare a produselor de patiserie fără autorizația sanitar-veterinară necesară.

Al doilea episod s-a produs pe 15 martie 2024, tot la același magazin. De această dată, controlul viza inclusiv pește congelat și alte produse congelate ambalate necorespunzător. Potrivit constatărilor instanței, inspectorii au pretins 5.000 de lei, dar au primit 4.000 de lei în numerar. Pentru diferența de 1.000 de lei au fost primite două sticle de divin, evaluate la 250 de lei, două kilograme de bomboane în valoare de 400 de lei și un kilogram de pește afumat, evaluat la 65 de lei.

Inspectoarea nu și-a recunoscut vina și a negat că ar fi pretins sau primit bani, susținând că acțiunile sale s-au limitat la exercitarea atribuțiilor profesionale. Instanța a considerat însă că declarațiile martorilor și probele administrate confirmă cele două episoade. În sentință se arată că declarațiile din dosar au conturat, în aprecierea judecătorului, un mecanism în care erau invocate încălcări și posibile sancțiuni administrative, urmate de o soluție condiționată de transmiterea unor foloase materiale.

Găsită vinovată, dar eliberată de răspundere penală

Deși a constatat vinovăția celei de-a doua inspectoare pentru ambele episoade, Judecătoria Soroca nu i-a aplicat o pedeapsă penală. Motivul este expirarea termenului de prescripție. Instanța a aplicat prevederile legii penale în vigoare la momentul comiterii faptelor, potrivit cărora termenul de prescripție pentru infracțiunile din această categorie era de doi ani.

Pentru faptele din aprilie 2023 și 15 martie 2024, acest termen expirase la momentul pronunțării sentinței. În dispozitivul hotărârii, instanța a stabilit că inculpata este recunoscută vinovată, însă este liberată de răspundere penală pe motivul expirării termenului de prescripție, cu încetarea procesului penal.

Chiar dacă procesul penal a fost încetat, instanța a dispus confiscarea de la aceasta a 4.000 de lei, reprezentând partea stabilită de judecată din mijloacele bănești rezultate din cele două episoade, precum și 357,50 lei, reprezentând jumătate din contravaloarea produselor primite. Cealaltă parte fusese deja pusă în sarcina celuilalt participant la fapte printr-o hotărâre judecătorească anterioară.

Sentința poate fi contestată

Hotărârea Judecătoriei Soroca nu este definitivă. Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Soroca, sediul Central. Cazul evidențiază și efectul termenelor de prescripție asupra dosarelor de corupție: în aceeași sentință, instanța a ajuns la constatarea vinovăției în privința ambelor inspectoare, însă consecințele juridice au fost diferite în funcție de momentul comiterii faptelor și de termenul de prescripție aplicabil.

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