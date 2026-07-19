Minoră fără permis, condamnată după ce a intrat cu motocicleta într-un copac. Pasagera a fost grav rănită

O minoră din raionul Soroca, care a urcat fără permis la ghidonul unei motociclete, a pierdut controlul vehiculului și s-a izbit de un copac. Pasagera, și ea minoră, a suferit un traumatism grav la cap și a avut nevoie de o intervenție chirurgicală. Instanța a stabilit o pedeapsă de doi ani de închisoare, dar a eliberat-o pe conducătoare de executarea acesteia, aplicându-i măsuri educative.

Accidentul s-a produs la 15 martie 2026, în jurul orei 14:30, pe un drum public din raionul Soroca. Potrivit sentinței pronunțate la 16 iulie de Judecătoria Soroca, sediul Central, minora conducea o motocicletă de model „PEDA R-330”, deși nu deținea permis pentru categoria respectivă. Pe scaunul din spate se afla o altă adolescentă.

Într-o curbă, conducătoarea a pierdut controlul ghidonului, a ieșit de pe carosabil și s-a tamponat în copacii aflați pe acostament. În momentul accidentului, pasagera nu purta cască de protecție.

Pasagera a fost operată la cap

În urma impactului, pasagera a suferit un traumatism craniocerebral deschis, o fractură a oaselor craniului, un hematom și o contuzie cerebrală. Expertiza medico-legală a stabilit că leziunile au prezentat pericol pentru viață și se califică drept vătămare gravă a integrității corporale sau a sănătății.

La fața locului au intervenit ambulanța și poliția. Adolescentele au fost transportate la Spitalul Raional Soroca, iar pasagera a fost transferată ulterior la o instituție medicală din Chișinău, unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale la cap.

Testarea alcoolscopică a arătat că minora care conducea motocicleta nu consumase alcool. Potrivit declarațiilor din dosar, pe drum nu se aflau alte automobile sau obstacole care să fi provocat accidentul.

Un martor a declarat că motocicleta se deplasa cu o viteză de până la 30 de kilometri pe oră. În zona curbei era acumulat nisip adus de ploaie.

Tratamentul a costat peste 61.000 de lei

Cheltuielile suportate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pentru tratarea adolescentei rănite au ajuns la 61.605 lei și 68 de bani. În cadrul procesului, partea vătămată și reprezentantul său legal au declarat că nu au pretenții morale sau materiale față de conducătoarea motocicletei și că sunt de acord cu împăcarea.

Minora aflată la ghidon și-a recunoscut integral vina, a declarat că regretă cele întâmplate și și-a cerut scuze victimei și familiei acesteia. Instanța a reținut că prejudiciul a fost reparat integral, iar cheltuielile judiciare au fost achitate. Totodată, inculpata își continuă studiile, are o caracterizare pozitivă și se află pentru prima dată în conflict cu legea.

Doi ani de închisoare, fără executarea pedepsei

Instanța a găsit-o vinovată de încălcarea regulilor de securitate a circulației de către o persoană fără permis, faptă care a provocat din imprudență vătămarea gravă a unei persoane. Judecătoria a stabilit o pedeapsă de doi ani de închisoare, care ar fi urmat să fie executată într-un centru de detenție pentru minori și tineri.

Totuși, ținând cont de vârsta inculpatei, de recunoașterea vinovăției, repararea prejudiciului, împăcarea cu victima și riscul minim de recidivă, instanța a decis să o elibereze de executarea pedepsei.

În locul detenției, minorei i-au fost aplicate trei măsuri educative:

va fi încredințată pentru supraveghere părinților;

va trebui să urmeze un curs de reabilitare psihologică;

va fi obligată să-și finalizeze studiile la colegiul pe care îl frecventează.

Sentința poate fi contestată la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile.

Cazul arată consecințele grave pe care le poate avea conducerea unui vehicul fără permis și fără experiență. Chiar și la o viteză aparent redusă, pierderea controlului poate transforma o plimbare într-un accident care pune viața în pericol.