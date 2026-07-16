„Curiozități pe care nu le știai despre scriitorul preferat – Vasile Alecsandri” / VIDEO

De către
Elena Cornea
-
0
34

De multe ori le citim versurile, le învățăm  poeziile la școală, le simțim cuvintele… dar cât de bine îi cunoaștem cu adevărat? În această rubrică vom descoperi, de fiecare dată, câte 5 lucruri mai puțin cunoscute despre scriitorii care ne-au marcat copilăria, adolescența sau maturitatea. Următorul din această serie este – Vasile Alecsandri.

Despre aceste curiozități ne vorbește Larisa Prisacari, șef serviciu asistență metodologică, care ne va ajuta să descoperim detalii inedite din viața marilor autori.


  • ETICHETE
  • EC
Articolul precedentMilioane de oameni aud un zgomot care nu există. Cercetătorii spun că tratamentele pentru tinitus încep, în sfârșit, să avanseze
Articolul următorInsula din Grecia cu plaje spectaculoase și mâncare ieftină. Aici poți găsi preparate delicioase la doar 3 euro
Elena Cornea
Elena Cornea

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.