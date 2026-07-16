Insula din Grecia cu plaje spectaculoase și mâncare ieftină. Aici poți găsi preparate delicioase la doar 3 euro

Insula este recunoscută în Grecia pentru tradiția sa culinară, iar numeroși turiști spun că aici pot fi gustate unele dintre cele mai bune preparate din Ciclade.

Un exemplu este celebra bougatsa, un desert cu cremă și foi crocante, care poate fi cumpărată chiar din port cu doar 3 euro. Tocmai astfel de prețuri îi surprind pe vizitatori, mai ales în contextul în care multe destinații turistice din Grecia au devenit considerabil mai scumpe în ultimii ani.

Pe lângă bougatsa, restaurantele și tavernele locale servesc preparate tradiționale pregătite după rețete vechi, folosind ingrediente produse pe insulă.

Cum ajungi pe insula Sifnos

Sifnos nu are aeroport, astfel că singura modalitate de a ajunge aici este cu feribotul.

Cea mai populară rută pleacă din Portul Pireu, din Atena, iar călătoria durează aproximativ două ore și jumătate. Insula poate fi inclusă și într-un circuit prin Ciclade, existând legături regulate cu Serifos, Milos și alte insule din apropiere.

Ce merită să vizitezi

Printre cele mai cunoscute locuri din Sifnos se află satul medieval Kastro, construit pe un promontoriu stâncos și apreciat pentru străduțele înguste, casele albe și priveliștile spectaculoase asupra Mării Egee.