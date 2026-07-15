Dacă transpiri mult, slăbești mai repede?

În sezonul cald sau în timpul antrenamentelor intense, mulți oameni cred că o transpirație abundentă este dovada că organismul arde mai multe grăsimi. Însă adevărul este diferit.

Transpirația este mecanismul natural prin care organismul își reglează temperatura. Atunci când corpul se încălzește, glandele sudoripare elimină apă și săruri minerale pentru a răci pielea. Prin urmare, ceea ce pierdem prin transpirație este, în principal, apă, nu țesut adipos.

Este adevărat că după un antrenament intens cântarul poate indica o greutate mai mică. Totuși, această scădere este temporară și reflectă pierderea de lichide. După ce ne hidratăm corespunzător, greutatea revine la nivelul inițial.

Arderea grăsimilor este un proces metabolic care depinde de consumul de energie. Aceasta are loc atunci când organismul utilizează rezervele de grăsime pentru a produce energie, proces influențat de alimentație, nivelul de activitate fizică și echilibrul dintre caloriile consumate și cele arse. Cantitatea de transpirație nu este un indicator al acestui proces.

De asemenea, persoanele transpiră diferit. Factori precum temperatura mediului, umiditatea, vârsta, sexul, condiția fizică și chiar moștenirea genetică influențează cât de mult transpirăm. Astfel, două persoane care fac același efort pot transpira diferit, fără ca una să ardă mai multe grăsimi decât cealaltă.

Specialiștii recomandă ca, în perioadele cu temperaturi ridicate sau după activitate fizică, să acordăm o atenție deosebită hidratării. Consumul regulat de apă ajută organismul să funcționeze normal și previne deshidratarea.

Transpirația este un semn că organismul încearcă să se răcorească, nu că arde mai multe grăsimi. Pentru o scădere sănătoasă în greutate, cele mai importante rămân alimentația echilibrată, mișcarea regulată și un stil de viață sănătos.