Accident rutier soldat cu moartea unei bătrâne de 87 de ani, la Drochia

De către
OdN
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  O femeie de 87 de ani a murit după ce a fost lovită de un automobil pe o trecere de pietoni din orașul Drochia. Accidentul s-a produs în seara zilei de 14 iulie, în jurul orei 23:00, pe strada Independenței.

  La volanul unui automobil de marca Volkswagen se afla un tânăr în vârstă de 23 de ani, care a accidentat femeia în timp ce aceasta traversa regulamentar carosabilul pe trecerea pentru pietoni, transmite stiri.md

În urma impactului, victima a suferit leziuni incompatibile cu viața și a decedat la fața locului.

Șoferul a fost testat alcoolscopic, iar rezultatul a fost negativ.

Pe caz a fost inițiat un proces penal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului, iar tânărul a fost reținut pentru 72 de ore.


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OdN
OdN
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