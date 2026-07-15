Accident rutier soldat cu moartea unei bătrâne de 87 de ani, la Drochia

La volanul unui automobil de marca Volkswagen se afla un tânăr în vârstă de 23 de ani, care a accidentat femeia în timp ce aceasta traversa regulamentar carosabilul pe trecerea pentru pietoni, transmite stiri.md

În urma impactului, victima a suferit leziuni incompatibile cu viața și a decedat la fața locului.

Șoferul a fost testat alcoolscopic, iar rezultatul a fost negativ.

Pe caz a fost inițiat un proces penal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului, iar tânărul a fost reținut pentru 72 de ore.