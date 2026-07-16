Minor cu dizabilități, omorât cu cruzime: inculpatul – condamnat la 18 ani de închisoare

Procuratura Edineț informează despre condamnarea unui bărbat în vârstă de 40 de ani pentru omorul intenționat al unui minor, comis cu deosebită cruzime din motive de prejudecată.

Prin sentința pronunțată, bărbatul a fost condamnat la 18 ani de închisoare, cu executarea într-un penitenciar de tip închis. Conform probelor administrate de procurorii de la Edineț, minorul în vârstă de 16 ani, locuia împreună cu mama sa în gospodăria inculpatului, care îi găzduise temporar, la rugămintea soției sale.

La un moment dat, inculpatul a început să fie deranjat de comportamentul copilului, care era o persoană cu dizabilități fizice și psihice și nu se supunea mereu indicațiilor bărbatului.

Inculpatul cunoștea despre starea de sănătate a copilului, iar de fiecare dată când era nemulțumit de comportamentul minorului, îl supunea agresiunilor fizice, informează procuratura.md

Astfel, în seara zilei de 13 decembrie 2025, aflându-se la domiciliu și fiind în stare de ebrietate alcoolică, inculpatul a lovit de nenumărate ori minorul cu pumnii în regiunea capului și a gâtului.

În ziua următoare, acțiunile violente ale inculpatului au continuat, iar după mai multe lovituri, inculpatul a sugrumat minorul.

După ce a constatat că minorul nu mai prezenta semne de viață, inculpatul a apelat serviciul 112 și a sesizat autoritățile despre cele întâmplate.

În cadrul ședinței de judecată, inculpatul și-a recunoscut vina și a declarat că regretă de cele întâmplate.

Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în condițiile prevăzute de lege.

Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, persoana beneficiază de prezumția de nevinovăție.