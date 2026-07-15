Totul i-am făcut pe plac”. La Soroca, romii se pregătesc să își înmormânteze baronul Artur Cerari

Pregătirile pentru funeraliile baronului romilor din Republica Moldova, Artur Cerari, sunt în plină desfășurare la Soroca. Ceremonia va avea loc sâmbătă, 18 iulie, iar la cimitir se amenajează cavoul cu plăci de marmură aduse din Italia.

Sute de oameni sunt așteptați să-i aducă un ultim omagiu. Potrivit familiei, ceremonia va fi însoțită de muzică, iar după înmormântare, fiica sa intenționează să transforme casa părintească într-un muzeu și să deschidă un restaurant cu numele „La Baron”, în memoria tatălui său.

Vă reamintim că Artur Cerari a decedat pe data de 4 iulie, la vârsta de 65 de ani… Între-un necrolog semnat de organizația „Bare Rm” se spune că „… Baronul Artur Cerari a plecat dintre noi, lăsând în urmă o viață dedicată familiei, tradițiilor și comunității pe care a condus-o cu demnitate și respect. El a devenit baron după moartea tatălui său, Mircea Cerari, și a fost cunoscut ca lider al romilor din Soroca