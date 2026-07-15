Rețeaua de transport școlar de la Drochia s-a „pricopsit” cu un autobuz nou, în valoare de 1.552.800 lei.

De către
OdN
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Direcția educație Drochia a achiziționat o unitate de transport nouă, modernă și echipată corespunzător tuturor standardelor de siguranță pentru transportarea elevilor. Valoarea totală a investiției se ridică la 1.552.800 lei.

Conform surselor oficiale, banii provin din componenta raională de 2% a transferurilor categoriale, conform noii formule de finanțare a instituțiilor de învățământ. Astfel, parcul auto școlar la Drochia a devenit mai dotat or, Noua unitate de transport va contribui considerabil la eficientizarea rețelei de transport școlar din raion, garantând accesul egal la studii de calitate pentru toți elevii, indiferent de distanța față de instituția de învățământ.

 


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OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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