Rețeaua de transport școlar de la Drochia s-a „pricopsit” cu un autobuz nou, în valoare de 1.552.800 lei.

Direcția educație Drochia a achiziționat o unitate de transport nouă, modernă și echipată corespunzător tuturor standardelor de siguranță pentru transportarea elevilor. Valoarea totală a investiției se ridică la 1.552.800 lei.

Conform surselor oficiale, banii provin din componenta raională de 2% a transferurilor categoriale, conform noii formule de finanțare a instituțiilor de învățământ. Astfel, parcul auto școlar la Drochia a devenit mai dotat or, Noua unitate de transport va contribui considerabil la eficientizarea rețelei de transport școlar din raion, garantând accesul egal la studii de calitate pentru toți elevii, indiferent de distanța față de instituția de învățământ.