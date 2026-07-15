Mesajul fals care sperie șoferii: „Ai depășit viteza legală”. Ce să faci dacă îl primești

Șoferii din România sunt avertizați să fie atenți la o nouă tentativă de fraudă care mizează pe teama de amenzi și pe graba de a rezolva o problemă aparent urgentă. În ultimele ore au început să circule mesaje SMS trimise în mod fraudulos în numele Ministerului Transporturilor, prin care destinatarii sunt anunțați că ar fi fost surprinși de camere circulând cu o viteză peste limita legală și sunt îndemnați să acceseze imediat un link pentru plată sau pentru contestarea sancțiunii.
SMS-ul îi anunță pe șoferi că au fost surprinși de camere
Mesajele sunt construite astfel încât să pară oficiale și să determine destinatarul să reacționeze rapid, înainte să verifice dacă informația primită este reală. Șoferului i se transmite că ar fi depășit limita de viteză, că abaterea ar fi fost înregistrată de camerele de supraveghere și că trebuie să intre pe un link pentru a achita amenda sau pentru a o contesta.
„Atenție la tentativele de fraudă prin SMS! În ultimele ore circulă mesaje SMS care folosesc în mod fraudulos numele Ministerului Transporturilor, prin care destinatarii sunt anunțați că ar fi fost surprinși de camerele de supraveghere circulând cu viteză peste limita legală și sunt îndemnați să acceseze un link pentru plată sau contestație. Aceste mesaje NU sunt autentice”, au transmis oficialii Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova.
Ministerul Transporturilor nu trimite amenzi prin SMS
Cel mai important detaliu pe care șoferii trebuie să îl știe este că Ministerul Transporturilor nu comunică amenzi de circulație prin SMS și nu solicită achitarea acestora prin linkuri primite pe telefon. Prin urmare, un mesaj care anunță o presupusă sancțiune pentru viteză și cere accesarea imediată a unei pagini de plată trebuie tratat cu suspiciune.
„Reamintim că Ministerul Transporturilor nu transmite amenzi prin SMS și nu solicită plata acestora prin linkuri primite pe telefon”, precizează instituția.
În cazul unei sancțiuni contravenționale reale, aceasta este comunicată prin procedurile oficiale prevăzute de lege. Potrivit autorităților, procesul-verbal de constatare a contravenției este transmis prin Poșta Română, în condițiile legale.
Cu alte cuvinte, șoferul nu trebuie să introducă în grabă datele cardului doar pentru că pe ecranul telefonului apare un mesaj care folosește numele unei instituții publice.
Ce nu trebuie să faci dacă primești mesajul
Recomandările autorităților sunt clare: nu răspunde la SMS, nu accesa linkul și, mai ales, nu introduce date personale sau bancare pe pagina către care ești trimis. Astfel de linkuri pot duce către site-uri construite special pentru a imita pagini oficiale. Utilizatorului i se poate cere numele, codul numeric personal, datele cardului, numărul acestuia, data expirării sau codul de securitate.
Chiar dacă pagina pare realizată profesional și conține sigle sau denumiri ale unor instituții publice, acest lucru nu înseamnă că este autentică. Numele și elementele vizuale ale unei instituții pot fi copiate și folosite tocmai pentru a câștiga încrederea victimei.
Graba de a plăti amenda este capcana folosită de escroci
Mesajul despre depășirea vitezei este eficient tocmai pentru că mulți șoferi nu pot verifica imediat dacă au fost sau nu surprinși de un radar. Dacă au circulat recent pe un drum necunoscut sau au trecut printr-o zonă cu camere, teama că sancțiunea ar putea fi reală îi poate determina să apese pe link.
Tocmai această grabă trebuie evitată. Orice mesaj neașteptat care cere date bancare sau accesarea unui link pentru plata unei presupuse amenzi trebuie verificat prin canalele oficiale.
Ce faci dacă ai primit SMS-ul fals
Autoritățile recomandă ca mesajul să fie șters, fără accesarea linkului. Dacă situația o impune, tentativa de fraudă poate fi sesizată instituțiilor competente.
Cei care au introdus deja date bancare pe o astfel de pagină ar trebui să contacteze imediat banca și să urmeze procedurile indicate pentru protejarea contului și a cardului.
Regula simplă pentru șoferi este aceasta: o amendă reală nu trebuie confundată cu un SMS primit din senin și însoțit de un link de plată. Ministerul Transporturilor nu trimite astfel de sancțiuni pe telefon, iar un mesaj care susține contrariul poate fi o capcană menită să obțină bani sau date bancare.