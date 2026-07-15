Mesajul fals care sperie șoferii: „Ai depășit viteza legală”. Ce să faci dacă îl primești

„Atenție la tentativele de fraudă prin SMS! În ultimele ore circulă mesaje SMS care folosesc în mod fraudulos numele Ministerului Transporturilor, prin care destinatarii sunt anunțați că ar fi fost surprinși de camerele de supraveghere circulând cu viteză peste limita legală și sunt îndemnați să acceseze un link pentru plată sau contestație. Aceste mesaje NU sunt autentice”, au transmis oficialii Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova.

Ministerul Transporturilor nu trimite amenzi prin SMS

Cel mai important detaliu pe care șoferii trebuie să îl știe este că Ministerul Transporturilor nu comunică amenzi de circulație prin SMS și nu solicită achitarea acestora prin linkuri primite pe telefon. Prin urmare, un mesaj care anunță o presupusă sancțiune pentru viteză și cere accesarea imediată a unei pagini de plată trebuie tratat cu suspiciune.

„Reamintim că Ministerul Transporturilor nu transmite amenzi prin SMS și nu solicită plata acestora prin linkuri primite pe telefon”, precizează instituția.

În cazul unei sancțiuni contravenționale reale, aceasta este comunicată prin procedurile oficiale prevăzute de lege. Potrivit autorităților, procesul-verbal de constatare a contravenției este transmis prin Poșta Română, în condițiile legale.

Cu alte cuvinte, șoferul nu trebuie să introducă în grabă datele cardului doar pentru că pe ecranul telefonului apare un mesaj care folosește numele unei instituții publice.

Ce nu trebuie să faci dacă primești mesajul

Recomandările autorităților sunt clare: nu răspunde la SMS, nu accesa linkul și, mai ales, nu introduce date personale sau bancare pe pagina către care ești trimis. Astfel de linkuri pot duce către site-uri construite special pentru a imita pagini oficiale. Utilizatorului i se poate cere numele, codul numeric personal, datele cardului, numărul acestuia, data expirării sau codul de securitate.

Chiar dacă pagina pare realizată profesional și conține sigle sau denumiri ale unor instituții publice, acest lucru nu înseamnă că este autentică. Numele și elementele vizuale ale unei instituții pot fi copiate și folosite tocmai pentru a câștiga încrederea victimei.

Graba de a plăti amenda este capcana folosită de escroci

Mesajul despre depășirea vitezei este eficient tocmai pentru că mulți șoferi nu pot verifica imediat dacă au fost sau nu surprinși de un radar. Dacă au circulat recent pe un drum necunoscut sau au trecut printr-o zonă cu camere, teama că sancțiunea ar putea fi reală îi poate determina să apese pe link.