Meta vrea un AI care să te asculte toată ziua și să afle cum te simți. Brevetul care ridică mari probleme de intimitate

Cererea de brevet a fost depusă de Meta Platforms în decembrie 2025 și publicată pe 2 iulie 2026. Documentul descrie un sistem care înregistrează și transcrie conversațiile purtate de utilizator în diferite momente ale zilei.

Un model AI ar analiza atât cuvintele, cât și modul în care acestea sunt rostite. Ar urmări tonul vocii, ritmul vorbirii, pauzele, râsul, suspinele și alte sunete care ar putea indica o anumită emoție.

Fiecare interpretare ar fi asociată cu ora, locația și activitatea utilizatorului. Sistemul ar putea lua în calcul și aplicația folosită, timpul petrecut în fața ecranului sau viteza cu care persoana trece de la o aplicație la alta.

La finalul zilei sau al lunii, AI-ul ar genera un raport. Acesta ar putea afirma că utilizatorul este mai fericit atunci când își întâlnește prietenii sau că suspină mai des înainte de culcare.

Sistemul ar analiza și ochii sau activitatea telefonului

Brevetul nu se limitează la voce. Unele variante ale tehnologiei ar folosi date biometrice și informații obținute prin urmărirea ochilor. Dimensiunea pupilelor, frecvența clipitului și umezeala ochilor ar putea fi interpretate drept semne de stres sau plâns.

Ideea apare într-un moment în care Meta încearcă să introducă AI în tot mai multe servicii. Compania poate deja să utilizeze anumite date publice de pe Facebook și Instagram pentru antrenarea AI, dacă utilizatorul nu se opune prin opțiunile disponibile.

Un asemenea sistem ar ridica probleme și mai sensibile. Vocea nu ar mai fi folosită doar pentru executarea unei comenzi. Ar deveni o sursă permanentă de informații despre comportament, sănătate și viața emoțională.