Meta vrea un AI care să te asculte toată ziua și să afle cum te simți. Brevetul care ridică mari probleme de intimitate

Meta a depus o cerere de brevet pentru un sistem AI care ar putea asculta vocea utilizatorului pe parcursul întregii zile. Tehnologia ar analiza tonul, cuvintele, râsul sau suspinele pentru a determina starea emoțională, potrivit informațiilor prezentate de The Hacker News.
Sistemul nu este disponibil în prezent într-un produs Meta. Compania nu a anunțat nici că intenționează să îl lanseze. O cerere de brevet protejează însă o idee tehnologică și poate indica direcțiile explorate pentru viitoarele dispozitive.
Cererea de brevet a fost depusă de Meta Platforms în decembrie 2025 și publicată pe 2 iulie 2026. Documentul descrie un sistem care înregistrează și transcrie conversațiile purtate de utilizator în diferite momente ale zilei.
Un model AI ar analiza atât cuvintele, cât și modul în care acestea sunt rostite. Ar urmări tonul vocii, ritmul vorbirii, pauzele, râsul, suspinele și alte sunete care ar putea indica o anumită emoție.
La finalul zilei sau al lunii, AI-ul ar genera un raport. Acesta ar putea afirma că utilizatorul este mai fericit atunci când își întâlnește prietenii sau că suspină mai des înainte de culcare.
Sistemul ar analiza și ochii sau activitatea telefonului
Brevetul nu se limitează la voce. Unele variante ale tehnologiei ar folosi date biometrice și informații obținute prin urmărirea ochilor. Dimensiunea pupilelor, frecvența clipitului și umezeala ochilor ar putea fi interpretate drept semne de stres sau plâns.
Ideea apare într-un moment în care Meta încearcă să introducă AI în tot mai multe servicii. Compania poate deja să utilizeze anumite date publice de pe Facebook și Instagram pentru antrenarea AI, dacă utilizatorul nu se opune prin opțiunile disponibile.
Brevetul include și un antrenor personal virtual
Meta prezintă tehnologia și drept un instrument pentru fitness. Ochelarii inteligenți ar putea urmări mișcările utilizatorului în timp ce acesta se antrenează în fața unei oglinzi.
AI-ul ar putea corecta poziția corpului. De exemplu, i-ar spune utilizatorului să coboare mai mult în timpul unei genuflexiuni sau să își schimbe postura pentru a evita o accidentare.
Antrenorul virtual și-ar adapta tonul în funcție de emoțiile detectate. Dacă persoana pare obosită sau descurajată, sistemul ar reduce intensitatea exercițiilor. Dacă detectează suficientă energie, dar un nivel scăzut de implicare, ar putea deveni mai critic.
Există deja dispozitive AI care funcționează cu microfonul activ. Un exemplu este Omi, asistentul purtabil care ascultă și rezumă conversațiile. Diferența este că sistemul descris de Meta ar încerca să interpreteze și emoțiile din spatele cuvintelor.
Europa impune limite pentru citirea emoțiilor
Capacitatea unui algoritm de a determina corect emoțiile este contestată. Oamenii își exprimă sentimentele diferit. Tonul vocii și expresiile pot varia în funcție de personalitate, cultură sau situație.
Uniunea Europeană a interzis deja utilizarea sistemelor AI pentru deducerea emoțiilor la locul de muncă și în instituțiile de învățământ. Sunt permise unele excepții legate de sănătate sau siguranță. Aplicațiile destinate consumatorilor nu sunt însă interzise automat.
Meta susține în mod obișnuit că depune numeroase brevete pentru idei care nu ajung neapărat în produse comerciale. Nici documentul actual nu dovedește că telefoanele, ochelarii sau ceasurile companiei vor începe să asculte utilizatorii permanent. Șeful Instagram a susținut anterior că aplicația nu folosește microfonul pentru a spiona conversațiile.
Brevetul arată însă cât de detaliat ar putea deveni profilul creat de viitoarele sisteme AI. Acesta nu ar include doar ce faci sau ce conținut urmărești. Ar putea conține și presupuneri despre cum te simți în fiecare moment al zilei.