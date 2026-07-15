„Lista neagră” SIS se subțiază. Compania Trans Provision, asociată lui Vladimir Andronachi, scapă de restricții

De către
OdN
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 Compania Trans Provision SRL, un nume greu pe piața exportului de grâu, a fost exclusă din lista Serviciului de Informații și Securitate (SIS) a persoanelor juridice asociate lui Vadimir Andronachi, subiect al sancțiunilor internaționale. Ordinul SIS făcea referință la dosarul întreprinderii de stat Metalferos, în care a deținut funcții de răspundere fondatorul companiei, Alexandru Nehtii. Portalul Anticoruptie.md a dezvăluit, încă în 2017, schemele prin care companiile-fantomă implicate în „afacerile murdare” de la Metalferos erau înlocuite cu altele, după ce apăreau în vizorul public.

MCF Trans Provision SRL este un actor major în exportul de grâne din Republica  Moldova.

În 2024, de exemplu, compania a deținut cea mai mare cotă la exportul grâului. Este vorba despre 35 la sută din tot volumul exportat.

Marfa a ajuns preponderent în Indonezia, circa 66%. Ca țară de destinație urmează România, cu 19 % și Bulgaria, unde a ajuns cam 7% din grâul exportat.

Înființată la 19 septembrie 2013, compania este administrată de Alexandru Nehtii, care figurează și în calitate de fondator unic. Asocierea acestuia cu Vladimir Andronachi a fost determinată de perioada în care Nehtii a ocupat funcții de coducere la întreprinderea Metalferos.

Portalul  Anticoruptie.md a publicat, de-a lungul anilor, mai multe materiale despre dosarul Metalferos, unul dintre cele mai sonore cazuri de corupție din Republica Moldova, care vizează scheme de spălare de bani și fraudă.

În 2020, portalul a dezvăluit că factori de decizie de la companie ar fi încercat să-l influențeze, prin intermediul unor terțe persoane, pe procurorul Eugeniu Rurac, în gestiunea căruia se afla dosarul Metalferos.


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OdN
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