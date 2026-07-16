Două minore scoase de urgență din familie, după publicarea unui video în care-și rugau părinții să meargă acasă: le era frig și foame

Două fete minore din satul Frumușica, raionul Florești, au fost scoase de urgență din familie și plasate în serviciul de Asistență Parentală Profesionistă, după ce autoritățile au constatat neglijare severă și un pericol iminent pentru sănătatea și siguranța lor. La 10 iulie 2026, Judecătoria Soroca, sediul Florești, a găsit-o vinovată pe mama copiilor de neîndeplinirea obligațiilor părintești și i-a aplicat o amendă de 1.000 de lei.

Cazul a ajuns în atenția autorității tutelare locale la sfârșitul lunii aprilie, după apariția unui material video în care părinții ar fi fost surprinși în stare avansată de ebrietate, noaptea, într-un spațiu public. Potrivit documentelor examinate de instanță, copiii îi rugau să se ridice și să meargă acasă, spunând că le era frig și foame.

Vizitele efectuate ulterior la domiciliul familiei au scos la iveală condiții de trai degradante, lipsa igienei și a resurselor minime pentru întreținere, supravegherea insuficientă a copiilor și consumul abuziv de alcool al părinților. Autoritățile au calificat situația drept una de neglijare severă, care prezenta un risc iminent pentru viața și sănătatea minorelor.

În timpul evaluării inițiale, opinia minorelor a fost consemnată în actele dosarului. Potrivit documentului, unul dintre copii a afirmat că „î-și dorește ca părinții să nu mai consume alcool”. Aceeași dorință apare și în evaluarea celeilalte minore.

Echipa multidisciplinară locală a constatat oficial existența unui risc iminent major și a recomandat aplicarea măsurilor de protecție. La 4 mai 2026, autoritatea tutelară a dispus scoaterea imediată a celor două fete din familie, motivând că părinții consumau excesiv alcool, iar copiii erau expuși neglijenței, supravegherii insuficiente și lipsei condițiilor necesare dezvoltării fizice și emoționale.

Minorele au fost plasate de urgență în serviciul specializat de Asistență Parentală Profesionistă pentru o perioadă de până la 45 de zile. În acest interval urma să fie evaluată situația copiilor și familia biologică extinsă, pentru identificarea unei forme adecvate de protecție.

În urma examinării probelor, instanța a stabilit că mama s-a eschivat cu rea-voință de la exercitarea obligațiilor părintești, iar comportamentul său a determinat plasarea copiilor într-un serviciu social. Judecătoarea a considerat că procesul-verbal a fost întocmit legal și că probele prezentate confirmă comiterea contravenției prevăzute de articolul 64¹ din Codul contravențional.

Instanța nu a identificat circumstanțe atenuante sau agravante și a aplicat o amendă de 20 de unități convenționale, echivalentul a 1.000 de lei. În materialele dosarului figurează și o cerere de chemare în judecată privind decăderea din drepturile părintești, depusă la 8 mai 2026. Hotărârea contravențională din 10 iulie nu stabilește însă rezultatul acelei proceduri.