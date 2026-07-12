Astăzi se împlinesc 527 ani de la prima atestare documentară a Sorocii: ce legătură are „certificatul de naștere” cu Ștefan cel Mare?

Astăzi, 12 iulie, este ziua în care se marchează cea mai veche atestare documentară a Sorocii. La 12 iulie 1499, la semnarea tratatului de pace moldo-polonez, a fost pomenită și Soroca, de fapt Coste, pârcălabul cetății Soroca, de pe timpul voievodului Ștefan cel Mare.

Atunci, la Curtea Domnească de la Hârlău, a avut loc prima atestare documentară a orașului și a Cetăţii Soroca într-un hrisov al lui Ștefan cel Mare. Se pare că vadurile din preajmă de pe Nistru ar fi fost „motivul” apariției târgului și mai apoi a Cetății Soroca, care pe lângă funcția de vamă o avea și pe cea de apărare.

Deși nu cunoaștem anul concret al fondării, și la sigur că localitatea a apărut mult mai devreme, cea mai veche atestare documentară este deocamdată certificatul de naștere al municipiului Soroca, astfel că astăzi urbea noastră împlinește 527 de ani.