La Racovăț și Vasilcău, amalgamarea bate, deocamdată, pasul pe loc. Care este problema?

Cu toate că în majoritatea clusterelor din raionul Soroca amalgamarea voluntară înaintează, în câteva dintre ele mai sunt unele probleme. Printre ele sunt și satele Racovăț, Vasilcău și Trifăuți.

La ședințele grupurilor de lucru, s-a decis ca centrul administrativ să fie în satul Vasilcău, cu acest lucru au fost de acord toată părțile. Cât privește denumirea, situația se complică. Din unele surse am aflat că grupul din satul Racovăț insistă ca denumirea noii comune amalgamate să fie Racovăț, cei din Vasilcău și Trifăuți cred că ar fi corect să fie totuși Vasilcău. Și iată, aici lucrurile se complică.

Primarul interimar al satului Racovăț, Vera Ostafiiciuc, ne-a spus că nu vrea să comenteze situația. Cu toate că informațiile sunt de interes public și prin astfel de comunicări, ar afla și sătenii din Racovăț la ce etapă sunt, aceasta ne-a spus că deocamdată nu au o decizie finală și nu vrea să se expună.

La rândul său, primarul comunei Vasilcău, Tudor Golub, confirmă că ar fi dispuși să cedeze denumirea, numai ca satul să nu piardă banii promiși în cadrul amalgamării voluntare, și în loc de Vasilcău sau Racovăț să fie o denumire neutră. De exemplu pentru astfel de cazuri pot fi denumiri ca Valea Nistrului, Trei Izvoare, Valea Sorocii, etc.

Totodată Veaceslav Burlacu, reprezentatul Guvernului în teritoriu, este optimist și crede că la ședința preconizată pentru luni se va găsi o soluție de compromis. Amintim că dacă aceste primării vor accepta amalgamarea voluntară, ar putea primi în bugetul comunităților în total peste 16 milioane de lei. Dar dacă nu vor găsi o soluție până la sfârșitul acestei luni, nu vor primi nici banii.