Un bărbat din Soroca a fost bătut și umilit: trei elevi implicați într-un atac tâlhăresc la comandă

Un atac nocturn, pus la cale ca o răzbunare, s-a încheiat cu o condamnare la ani grei de închisoare. Un bărbat a fost găsit vinovat că a organizat un atac tâlhăresc asupra unui locuitor din raionul Soroca, folosindu-se de trei minori pentru a-l bate, speria și deposeda de bani, de un pistol de semnalizare și de cheia unui automobil.

Sentința a fost pronunțată la 3 iulie 2026 de Judecătoria Soroca, sediul Central. Instanța a examinat cauza penală în ședință publică, pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală. În dosar au figurat patru inculpați: un bărbat major, indicat drept organizator al atacului, și trei minori, implicați în executarea planului.

Potrivit sentinței, totul s-ar fi produs în seara de 7 decembrie 2025. Instanța a constatat că bărbatul major, care îi cunoștea pe minori, ar fi decis să se răzbune pe victimă din cauza unor pretinse datorii și să-i ia banii și arma pe care știa că aceasta o deține. Planul a fost stabilit din timp: minorii au fost îndrumați unde se află gospodăria victimei și cum să acționeze.

În jurul orei 21:30, cei trei s-au deplasat pe jos spre locuința victimei, într-un sat din raionul Soroca. Doi dintre ei l-au strigat afară sub pretextul că au nevoie de o cheie, iar al treilea a rămas la poartă pentru a supraveghea zona. După ce au pătruns în gospodărie, victima a fost lovită cu un pumnal în regiunea feței, apoi cu pumnii și picioarele peste diferite părți ale corpului.

Agresiunea nu s-a oprit în curte. Din declarațiile administrate în dosar rezultă că victima a încercat să scape și a fugit în casa unor vecini, cerând ajutor. Cei doi agresori au intrat după ea și au continuat să o lovească, apoi au scos-o din locuință și au dus-o înapoi în propria gospodărie. În timpul atacului, agresorii cereau bani și pistolul, amenințând cu violență.

Dosarul conține și detalii despre un episod de umilire a victimei, surprins în probele video analizate de anchetatori. Potrivit sentinței, una dintre înregistrări arată victima la pământ, lovită, cu mâinile în jurul capului, cerând să fie lăsată în pace, în timp ce unul dintre agresori urinează peste el.

Din gospodărie au fost sustrase un pistol de semnalizare, o telecomandă-cheie de la un automobil „Mercedes” și bani în sumă totală de 24.600 de lei. Valoarea totală a prejudiciului a fost estimată la 27.700 de lei.

Probele din dosar au inclus procese-verbale de cercetare la fața locului, declarații ale martorilor, înregistrări audio-video ridicate de la victimă și de pe telefonul unuia dintre minori, dar și bunuri identificate ulterior. Pistolul, un pumnal metalic și cheia automobilului au fost găsite îngropate lângă un copac, pe marginea traseului Soroca–Drochia.

În fața instanței, inculpații și-au recunoscut vina. Bărbatul major a admis că a organizat atacul și a spus că regretă cele întâmplate. Minorii au declarat, la rândul lor, că le pare rău, iar părinții acestora au reparat prejudiciul. Victima a confirmat că nu mai are pretenții materiale sau morale față de cei trei minori și că s-a împăcat cu ei.

Instanța a reținut însă că rolul bărbatului major a fost decisiv. Potrivit judecătoriei, acesta a fost inițiatorul și coordonatorul planului infracțional, a stabilit rolurile și a profitat de imaturitatea minorilor, care nu ar fi conștientizat pe deplin gravitatea faptelor.

Prin sentință, bărbatul major a fost recunoscut vinovat pentru organizarea atacului tâlhăresc și atragerea minorilor la activitate criminală. Pentru prima infracțiune i s-au aplicat 6 ani de închisoare, iar pentru a doua – 2 ani. Prin cumul parțial, pedeapsa definitivă a fost stabilită la 7 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis.

În cazul celor trei minori, instanța i-a recunoscut vinovați de participare la tâlhărie, dar a dispus încetarea procesului penal pe motivul împăcării părților. Judecătoria a motivat că fapta a fost comisă înainte ca aceștia să atingă majoratul, că nu aveau antecedente penale și că partea vătămată a solicitat încetarea procesului în privința lor.

Totodată, instanța a admis parțial acțiunea civilă a victimei și a dispus încasarea a 20.000 de lei cu titlu de prejudiciu moral de la bărbatul condamnat. De asemenea, cei patru urmează să achite în mod solidar 3.866,06 lei în beneficiul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină și 2.548 de lei cheltuieli judiciare pentru expertize. Sentința poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile de la pronunțare.