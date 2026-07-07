Bălțeanul Sergiu Pascari are o „idee fixă” – să alerge și să documenteze toate cele 431 de străzi din „capitala Nordului”

Este un foarte bun jurnalist, acum activează în domeniul comunicării și arbitrează meciuri din Campionatul Republicii Moldova de fotbal, dar mai are și o „idee fixă”: să i-a la picior toate cele 431 de străzi din municipiul Bălți și să le documenteze rând pe rând.

Or, Sergiu Pascari a zis și a făcut! Primele 31 de episoade au fost deja publicate, urmează altele 400 – o nimica toată! Adică, urmează că bălțenii, dar și altă lume să afle cât mai multe despre orașul cunoscut și drept „capitala Nordului”. Lucru, de altfel, „contestat” de soroceni…

Acum, cine știe, poate și vreun sorocean v-a lua la picior ulițele orașului mai numit și „Mica Elveție!…

Foto: Nord News