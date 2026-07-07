Important! Unele modele de echipamente de casă și de control trebuie scoase de la evidență și din exploatare

Serviciul Fiscal de Stat informează agenții economici, care utilizează modele de echipamente de casă și de control excluse din Registrul unic al echipamentelor de casă și de control, cu termen-limită de utilizare până la 30 septembrie 2026, despre obligația de scoatere de la evidență și din exploatare a echipamentelor respective până la data menționată și înlocuirea acestora cu ECC compatibile cu SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor”.

Nr. crt. Modelul ECC Codul de înregistrare al ECC în Registrul unic Data excluderii modelului ECC din Registrul unic al ECC / Termen-limită de utilizare a modelului ECC de către contribuabil 1. TREMOL S-KL F6 20.11.2025/ 30.09.2026

Contribuabilii vizați urmează să procure echipamente de casă și de control compatibile cu SIA „MEV”. Lista modelelor ECC certificate, precum și a furnizorilor, este disponibilă pe pagina-web mev.sfs.md

Ulterior, contribuabilul depune prin intermediul Centrelor de asistență tehnică (lista poate fi consultată aici ) cererea de înregistrare a echipamentului de casă și de control în SIA „MEV”. Cererea se depune separat pentru fiecare echipament de casă și de control.

Precizăm că, SIA „MEV” reprezintă o resursă informațională unică, care asigură recepționarea informației despre tranzacțiile efectuate prin intermediul echipamentelor de casă și de control, de monitorizare a vânzărilor în timp real și analiză a riscurilor.