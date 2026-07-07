Important! Unele modele de echipamente de casă și de control trebuie scoase de la evidență și din exploatare

De către
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 Serviciul Fiscal de Stat informează agenții economici, care utilizează modele de echipamente de casă și de control excluse din Registrul unic al echipamentelor de casă și de control, cu termen-limită de utilizare până la 30 septembrie 2026, despre obligația de scoatere de la evidență și din exploatare a echipamentelor respective până la data menționată și înlocuirea acestora cu ECC compatibile cu SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor”.

Nr.

crt.

 Modelul ECC Codul de înregistrare al ECC în Registrul unic Data excluderii modelului ECC din Registrul unic al ECC / Termen-limită de utilizare a modelului ECC de către contribuabil
1. TREMOL S-KL F6 20.11.2025/ 30.09.2026
Contribuabilii vizați urmează să procure echipamente de casă și de control compatibile cu SIA „MEV”. Lista modelelor ECC certificate, precum și a furnizorilor, este disponibilă pe pagina-web mev.sfs.md.

Ulterior, contribuabilul depune prin intermediul Centrelor de asistență tehnică (lista poate fi consultată aici) cererea de înregistrare a echipamentului de casă și de control în SIA „MEV”. Cererea se depune separat pentru fiecare echipament de casă și de control.

Precizăm că, SIA „MEV” reprezintă o resursă informațională unică, care asigură recepționarea informației despre tranzacțiile efectuate prin intermediul echipamentelor de casă și de control, de monitorizare a vânzărilor în timp real și analiză a riscurilor.

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fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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