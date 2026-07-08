Efectul colaborării dintre autoritățile sorocene și Ministerul educației: la 1 septembrie cât mai mulți copii romi să fie încadrați în instituțiile de învățământ

De către
OdN
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  Șeful Serviciului Politici în Domeniul Relațiilor Interetnice din cadrul Ministerului Educației și Cercetării din Republica Moldova, Ion Duminica, a fost într-o vizită de lucru la primăria municipiului Soroca, unde a s-a întâlnit cu primarul Lilia Pilipețchi, specialiști din cadrul primăriei, mediatori comunitari și reprezentanți ai sistemului educațional. 
  Conform Serviciului de presă al primăriei, discuțiile s-au axat pe promovarea incluziunii educaționale și sprijinul școlarizarii copiilor și tinerilor romi. Or, deși rata de școlarizare a crescut treptat, fenomene precum neșcolarizarea, absenteismul nemotivat și abandonul școlar continuă să limiteze grav dezvoltarea copiilor. Participanții la întâlnire au ajuns la concluzia că, colaborarea între autoritățile centrale/locale, mediatorii comunitari și societatea civilă romă, poate remedia această stare de lucruri, ca ulterior la 1 septembrie, cât mai mulți copii romi, să fie încadrați în instituțiile de învățământ din Soroca și nu doar. (Foto: Serviciul de presă al primăriei Soroca)

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OdN
OdN
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