Efectul colaborării dintre autoritățile sorocene și Ministerul educației: la 1 septembrie cât mai mulți copii romi să fie încadrați în instituțiile de învățământ

Șeful Serviciului Politici în Domeniul Relațiilor Interetnice din cadrul Ministerului Educației și Cercetării din Republica Moldova, Ion Duminica, a fost într-o vizită de lucru la primăria municipiului Soroca, unde a s-a întâlnit cu primarul Lilia Pilipețchi, specialiști din cadrul primăriei, mediatori comunitari și reprezentanți ai sistemului educațional.

Conform Serviciului de presă al primăriei, discuțiile s-au axat pe promovarea incluziunii educaționale și sprijinul școlarizarii copiilor și tinerilor romi. Or, deși rata de școlarizare a crescut treptat, fenomene precum neșcolarizarea, absenteismul nemotivat și abandonul școlar continuă să limiteze grav dezvoltarea copiilor. Participanții la întâlnire au ajuns la concluzia că, colaborarea între autoritățile centrale/locale, mediatorii comunitari și societatea civilă romă, poate remedia această stare de lucruri, ca ulterior la 1 septembrie, cât mai mulți copii romi, să fie încadrați în instituțiile de învățământ din Soroca și nu doar. (Foto: Serviciul de presă al primăriei Soroca)