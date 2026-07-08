Mită pentru eliberarea unui deținut condamnat pentru viol

De către
OdN
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 O persoană a fost reținută, marți, fiind bănuită de trafic de influență în cazul unui bărbat condamnat pentru viol. Aceasta ar fi promit să intervină, contra sumei de 20.000 de euro, pentru eliberarea bărbatului deținut. Procurorii Anticorupție, în comun cu ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), au efectuat percheziții la domiciliul bănuitului.

Potrivit materialelor cauzei, bănuitul ar fi susținut că are influență asupra unor judecători și îi poate determina să adopte o decizie favorabilă privind eliberarea din detenție a unui bărbat condamnat pentru viol. El ar fi pretins de la ruda persoanei condamnate mijloace bănești în sumă totală echivalentă cu 20 000 de euro și banii i-ar fi fost transmiși în mai multe tranșe, atât în monedă națională, cât și în valută străină.

În urma perchezițiilor, efectuate marți, oamenii legii au ridicat probe relevante pentru cauza penală.

Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul CNA.

Investigațiile în acest caz continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea eventualelor persoane implicate în schemă.


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OdN
OdN
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