Provocare pentru cei din Soroca, Drochia și Florești: îți ia doar două minute

Alege temele care te interesează și spune-ne opinia ta. Răspunsurile tale ne vor ajuta să înțelegem mai bine preocupările și perspectivele diferitelor generații.
Prin acest chestionar vrem să aflăm ce îi preocupă astăzi pe tineri și pe oamenii în vârstă, ce subiecte nasc cele mai multe discuții între generații și cum înțelegem, fiecare dintre noi, lucruri importante precum democrația, libertatea, toleranța, educația, familia, trecutul și viitorul european al țării noastre.
Răspunsurile tale ne vor ajuta să alegem temele pentru viitoarele materiale jurnalistice realizate de Observatorul de Nord: istorii video cu oameni din comunitate , voxuri, podcasturi și episoade despre emoții, educație și comunicarea dintre generații.
Nu există răspunsuri corecte sau greșite. Pentru noi contează opinia sinceră a fiecărui participant. Chestionarul este anonim, iar răspunsurile vor fi folosite doar pentru a înțelege mai bine temele de interes și pentru a realiza materiale editoriale în cadrul proiectului.
Îți mulțumim pentru implicare și pentru timpul acordat! Prin răspunsurile tale, contribui la un dialog mai deschis, mai respectuos și mai apropiat între generații.
Mai jos găsiți sondajul.