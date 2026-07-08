Provocare pentru cei din Soroca, Drochia și Florești: îți ia doar două minute

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Alege temele care te interesează și spune-ne opinia ta. Răspunsurile tale ne vor ajuta să înțelegem mai bine preocupările și perspectivele diferitelor generații.

Prin acest chestionar vrem să aflăm ce îi preocupă astăzi pe tineri și pe oamenii în vârstă, ce subiecte nasc cele mai multe discuții între generații și cum înțelegem, fiecare dintre noi, lucruri importante precum democrația, libertatea, toleranța, educația, familia, trecutul și viitorul european al țării noastre.

Răspunsurile tale ne vor ajuta să alegem temele pentru viitoarele materiale jurnalistice realizate de Observatorul de Nord: istorii video cu oameni din comunitate , voxuri, podcasturi și episoade despre emoții, educație și comunicarea dintre generații.

Nu există răspunsuri corecte sau greșite. Pentru noi contează opinia sinceră a fiecărui participant. Chestionarul este anonim, iar răspunsurile vor fi folosite doar pentru a înțelege mai bine temele de interes și pentru a realiza materiale editoriale în cadrul proiectului.

Îți mulțumim pentru implicare și pentru timpul acordat! Prin răspunsurile tale, contribui la un dialog mai deschis, mai respectuos și mai apropiat între generații.

Mai jos găsiți sondajul.



2 1 Generații față în față: ce ne apropie și ce ne desparte Respectul de altădată: respect adevărat sau frică Plecarea peste hotare: șansă, necesitate sau ruptură de familie Copiii între ascultare și dreptul de a-și spune părerea Bătaia, frica și rușinea ca metode de educație Rețelele sociale: apropiere între generații sau motiv de distanțare Tinerii de azi: mai liberi sau mai pierduți decât generațiile de altădată

2 2 Memoria care nu trebuie uitată Evenimente din istoria familiei sau localității care trebuie păstrate în memorie Viața în perioada sovietică, povestită de cei care au trăit-o Deportările, foametea, represiunea și frica de autorități Frica trăită de generațiile mai vechi și neînțeleasă de tineri Lecțiile trecutului care pot ajuta generația de azi Subiecte istorice ascunse sau discutate cu teamă în familie Povești de familie care ar trebui spuse mai departe

1 3 Între „înainte era mai bine” și viitorul european Lucrurile bune din trecut care merită păstrate Lucrurile din trecut care nu ar trebui să se mai repete Nostalgia după perioada sovietică și motivele ei Viața de altădată și viața de astăzi: ce era mai bun atunci și ce este mai bun acum Integrarea europeană: pierderea identității sau protejarea ei Obiceiuri, frici și mentalități care ar trebui lăsate în urmă Ce ar trebui să știe tinerii despre viața în perioada sovietică Ce ar trebui să știe bătrânii despre viața în Europa

1 4 Cum am fost crescuți: disciplină, rușine și emoții Copilăria în care despre emoții se vorbea puțin sau deloc Copilul „bine educat”: ascultare fără comentarii sau caracter format Rușinea ca metodă de educație Dreptul copilului de a întreba, de a greși și de a-și spune părerea Fraze care au rănit generații: „taci”, „rabdă”, „nu plânge”, „nu te face de rușine” Bătaia și umilirea în educație Emoții greu de spus în familie: frica, rușinea, tristețea, furia, singurătatea

1 5 Părinți, copii și bunici: ce se spune și ce se tace în familie Lucrurile pe care copiii nu au curaj să le spună părinților Lucrurile pe care părinții și bunicii ar vrea să le audă mai des Reproșurile care apar cel mai des între generații Respectul în familie: ascultare sau dialog Ce nu înțeleg tinerii despre vârstnici Ce nu înțeleg vârstnicii despre tineri Întrebări pe care nu avem curaj să le punem unei alte generații

1 6 Cine suntem și ce păstrăm Familia, limba, localitatea, țara, credința, istoria și Europa ca părți ale identității noastre A fi român basarabean și european în același timp Tradiții care trebuie păstrate Obiceiuri care ar trebui schimbate Ce înseamnă „acasă” pentru generații diferite Identitatea unei familii atunci când copiii pleacă peste hotare Valorile pe care fiecare generație vrea să le transmită mai departe