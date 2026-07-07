Un floreștean de 20 de ani este suspectat de comiterea a cel puțin două jafuri în municipiul Chișinău și riscă până la 7 ani de închisoare

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Polițiștii Inspectoratului Rîșcani din capitală au identificat și documentat un tânăr de 20 de ani, originar din raionul Florești, suspectat de comiterea a cel puțin două jafuri în municipiul Chișinău.

Conform investigațiilor, acesta ar fi acționat pe timp de noapte, apropiindu-se de victime și sustrăgându-le în mod deschis telefoane și bunuri personale, prin aplicarea violenței. Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 11 000 de lei.

În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor operative desfășurate de polițiști, suspectul a fost identificat și este cercetat penal.

Potrivit legislației, persoana vinovată de asemenea infracțiune riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 5 la 7 ani.

Poliția continuă cercetările pentru recuperarea bunurilor sustrase și pentru stabilirea unei eventuale implicări a suspectului în infracțiuni similare