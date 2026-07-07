Tinerii din Soroca și-au prezentat propunerile în cadrul unui dialog cu Direcția Educației

De către
OdN
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Tinerii din raionul Soroca s-au întâlnit, pe 3 iulie, cu reprezentanții Direcției Educației, în cadrul unei ședințe dedicate implicării elevilor și tinerilor în viața școlară și comunitară.

În cadrul discuțiilor, participanții au avut posibilitatea să-și exprime opiniile, să formuleze propuneri și să prezinte idei privind dezvoltarea unui mediu educațional mai deschis și mai participativ. Dialogul a evidențiat importanța implicării tinerilor în procesele decizionale și necesitatea unei colaborări constante între instituțiile de învățământ și beneficiarii direcți ai sistemului educațional.

Reprezentanții Direcției Educației au apreciat inițiativa și au reafirmat deschiderea instituției pentru un dialog permanent cu tinerii, în vederea identificării soluțiilor la problemele cu care aceștia se confruntă.

Organizatorii susțin că astfel de întâlniri contribuie la consolidarea relației dintre tineri și autoritățile responsabile de educație, încurajând participarea activă a elevilor în viața comunității.

Activitatea s-a desfășurat în cadrul proiectului „Prin participare – spre decizie. Tinerii modelează democrația locală”, implementat de Asociația Obștească „STUDEM” din Bălți, cu sprijinul financiar al New Democracy Fund, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Tineret.


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OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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