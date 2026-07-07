Republica Moldova: Locul opt în lume la conectivitatea la internet!

Republica Moldova ocupă locul opt la nivel global într-un clasament privind conectivitatea la internet, după ce a urcat 53 de poziții într-un singur an. Este cea mai mare ascensiune înregistrată dintre cele 97 de țări evaluate.
Republica Moldova a avansat de pe locul 61 pe poziția a opta, înregistrând cel mai mare salt dintre toate țările incluse în analiză. Țara a obținut un scor general de 60,98 puncte.
Potrivit autorilor studiului, ascensiunea a fost determinată în principal de rezultatele la capitolul libertatea internetului, unde Republica Moldova ocupă locul nouă la nivel mondial. Țara se clasează bine și în privința accesibilității internetului, ocupând poziția a 12-a.
Rezultatele sunt mai slabe la celelalte două capitole analizate. Republica Moldova se află pe locul 49 în ceea ce privește securitatea cibernetică și pe poziția 50 la calitatea internetului.
Autorii clasamentului susțin că îmbunătățirile privind libertatea mediului online și costurile avantajoase ale accesului la internet au stat la baza ascensiunii Republicii Moldova.
„Ascensiunea Republicii Moldova este cea mai remarcabilă din întregul indice: un salt de 53 de poziții, susținut de îmbunătățirea spectaculoasă a libertății internetului și de unele dintre cele mai accesibile tarife pentru date mobile din lume”, a declarat Vykintas Maknickas, CEO al companiei care a realizat clasamentul.
La nivel global, Estonia ocupă primul loc, cu un scor de 65,98 puncte, fiind urmată de Lituania și Danemarca. Republica Moldova se clasează pe poziția a opta, înaintea Luxemburgului și Finlandei.
Primele zece poziții în clasament sunt ocupate de:
- Estonia – 65,98 puncte;
- Lituania – 65,55 puncte;
- Danemarca – 64,78 puncte;
- Portugalia – 63,50 puncte;
- Franța – 63,11 puncte;
- Țările de Jos – 61,82 puncte;
- Austria – 61,59 puncte;
- Republica Moldova – 60,98 puncte;
- Luxemburg – 60,90 puncte;
- Finlanda – 60,74 puncte.
Europa domină partea superioară a clasamentului, 13 dintre primele 15 țări fiind europene. În afara Europei, Chile ocupă locul 11, iar Canada se află pe poziția a 14-a.
Republica Moldova este prezentată drept cea mai surprinzătoare ascensiune din clasament, după ce a ajuns într-un singur an de pe locul 61 pe poziția a opta. Potrivit analizei, principalul factor care a contribuit la această evoluție a fost îmbunătățirea semnificativă a libertății internetului.