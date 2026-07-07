Republica Moldova: Locul opt în lume la conectivitatea la internet!

Republica Moldova a avansat de pe locul 61 pe poziția a opta, înregistrând cel mai mare salt dintre toate țările incluse în analiză. Țara a obținut un scor general de 60,98 puncte.

Potrivit autorilor studiului, ascensiunea a fost determinată în principal de rezultatele la capitolul libertatea internetului, unde Republica Moldova ocupă locul nouă la nivel mondial. Țara se clasează bine și în privința accesibilității internetului, ocupând poziția a 12-a.

Rezultatele sunt mai slabe la celelalte două capitole analizate. Republica Moldova se află pe locul 49 în ceea ce privește securitatea cibernetică și pe poziția 50 la calitatea internetului.

Autorii clasamentului susțin că îmbunătățirile privind libertatea mediului online și costurile avantajoase ale accesului la internet au stat la baza ascensiunii Republicii Moldova.