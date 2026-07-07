La Florești a fost lansat proiectul „Generații Active Locale pentru Îmbătrânire Activă și Demnitate”, implementat de AO „Lunca Răutului”, cu sprijinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, în parteneriat cu Direcția pentru Ocuparea Forței de Muncă Florești.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților centrale și locale, parteneri de dezvoltare și membri ai comunității. La lansare au participat deputata în Parlamentul Republicii Moldova, Larisa Novac, și secretarul de stat al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Felicia Bechtoldt, care au evidențiat importanța unor astfel de inițiative pentru susținerea unei îmbătrâniri active și demne.

Proiectul își propune să contribuie la creșterea calității vieții persoanelor vârstnice prin dezvoltarea competențelor digitale, organizarea sesiunilor de dezvoltare personală, susținerea inițiativelor antreprenoriale, desfășurarea atelierelor mobile de meșteșuguri, activitatea Clubului Seniorilor Activi și organizarea unui târg intercomunitar de mini-joburi.

Totodată, inițiativa urmărește să încurajeze implicarea seniorilor în viața comunității, valorificând experiența, cunoștințele și potențialul acestora. În cadrul evenimentului au fost prezentate obiectivele și etapele de implementare ale proiectului, accentul fiind pus pe impactul pe termen lung asupra beneficiarilor.

Potrivit organizatorilor, succesul proiectului va fi măsurat nu doar prin numărul activităților desfășurate sau al participanților implicați, ci și prin schimbările reale produse în viața persoanelor vârstnice – seniori mai activi, mai încrezători, mai bine conectați cu familia și comunitatea și cu mai multe oportunități de dezvoltare personală și profesională.

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