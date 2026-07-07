Decizie definitivă în „saga judiciară”. Fostul deputat în primul Parlament, Andrei Baștovoi, a fost achitat definitiv

Deputatul în primul Parlament al Republicii Moldova, Andrei Baştovoi, achitat definitiv. Instanța de apel a menținut hotărârea, prin care a fost reabilitat ex-parlamentarul în 2024. Decizia, pronunțată în data de 1 iulie, poate fi contestată însă în instanța supremă. Baștovoi era învinuit că, din poziția de vicepreşedinte al companiei Ascom Group, ar fi adus un prejudiciu de peste 25 de milioane de dolari în cazul a două firme. Joi, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat încălcarea prezumției de nevinovăție în cauza Baștovoi c. Republica Moldova.

Portalul Anticoruptie.md a prezentat imagini exclusive de la eliberarea din închisoare a lui Baștovoi, în 2018, după ce și-a ispășit pedeapsa într-un alt dosar, în care era acuzat că a prejudiciat Ascom cu 185 de mii de dolari și că ar fi comandat un omor.

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Andrei Baştovoi a fost arestat în iulie 2011, fiind acuzat că a prejudiciat compania Ascom Group cu 185.000 de dolari și de comandarea unui dublu omor. Denunțul a fost făcut de omul de afaceri Anatol Stati, proprietarul companiei. Baștovoi a fost condamnat, în 2013, la 9 ani de puşcărie, pledând nevinovat și declarându-se victimă a unor intrigi. În același dosar, a fost condamnat la 8 ani de închisoare și fiul său, Valentin. Ulterior, Curtea de Apel Chişinău le-a redus pedeapsa la 7,5 şi, respectiv, 7 ani de detenţie.

Mai mulţi lideri de opinie au declarat atunci că dosarul ar fi fost unul fabricat. Un grup de experţi de la Bucureşti a stabilit că justițiarii de la Chişinău au admis mai multe omisiuni în cazul lui Andrei Baştovoi şi l-au condamnat în lipsa unor probe clare. Potrivit specialiştilor de peste Prut, magistraţii moldoveni nu au permis să fie prezentate probe în apărarea lui Andrei Baştovoi şi le-au administrat doar pe cele ale acuzării.

În 2016, CEDO i-a dat câștig de cauză lui Andrei Baștovoi care a reclamat condițiile de detenție din Penitenciarul nr.13.

În decembrie 2018, Baştovoi a fost eliberat din detenție, cu trei luni înainte de termen.