Escrocherii nu se astâmpără – în trei zile, 27 de cetățeni „le-au făcut cadou” peste 1.000.000 de lei

Poliția Republicii Moldova informează că, în ultimele trei zile au fost înregistrate alte 27 de cazuri de escrocherie, în urma cărora 27 de persoane au suferit pagube de peste 1.000.000 de lei.

Cel mai mare prejudiciu, de peste 250 de mii de lei, a fost înregistrat în municipiul Chișinău. Conform Poliției, victima a fost contactată succesiv de persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai unei instituții financiare și ai Serviciului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Sub pretextul protejării economiilor, aceasta a contractat un credit și a înmânat întreaga sumă unui curier.

În acest context, Poliția recomandă cetățenilor să verifice identitatea persoanelor care îi contactează, să nu divulge coduri SMS, parole sau alte date bancare confidențiale și să nu transfere bani ori să contracteze credite la solicitarea unor persoane necunoscute. De asemenea, autoritățile reamintesc că nicio instituție publică nu solicită transmiterea banilor prin intermediul curierilor.

Oamenii legii îndeamnă persoanele care suspectează o tentativă de escrocherie să apeleze de urgență 112 și să își informeze banca pentru a limita eventualele pierderi financiare.