Cei mai buni 114 absolvenți, inclusiv doi din Soroca și unul din Drochia, au fost premiați în cadrul unei ceremonii festive

Cei 114 absolvenți care au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat, sesiunea 2026, au fost premiați luni, 6 iulie, în cadrul unei ceremonii festive. Printre cei mai buni sunt absolventele LT „Constantin Stere” din municipiul Soroca, Alexandrina Crudu și Arina Ceban, și absolventa LT „Mihai Eminescu” din orașul Drochia, Adriela Bejenari. Aceștia au primit Diplome de gradul I din partea președintelui Parlamentului, Igor Grosu, și a ministrului Educației și Cercetării, Dan Perciun.

La evenimentul dedicat celebrării excelenței, perseverenței și integrității academice, tinerii au fost însoțiți de părinți, profesori și directorii instituțiilor în care și-au făcut studiile.

Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, i-a felicitat pe absolvenți pentru performanțele obținute și i-a îndemnat să-și continue studiile în Republica Moldova. „Să rămâneți ambițioși, dar modești. Să fiți exigenți cu voi, dar empatici cu ceilalți. Să căutați excelența, dar să nu uitați niciodată că adevărata valoare a unui om se vede și în felul în care îi ridică pe alții. Vă aplaudăm astăzi pentru rezultatele voastre. Dar vă vom admira cu adevărat pentru ceea ce veți construi mai departe. Moldova are nevoie de mintea voastră, de caracterul vostru și de curajul vostru. Vă așteptăm la studii. Vă așteptăm acasă. Vă așteptăm să fiți parte din generația care va duce această țară mai departe”.