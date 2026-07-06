„Generații Active Locale pentru Îmbătrânire Activă și Demnitate” – un nou proieact de anvergură demarat la Florești

De către
OdN
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Asociația Obștească „Lunca Răutului”, cu sprijinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, în parteneriat cu Direcția pentru Ocuparea Forței de Muncă Florești, a lansat  proiectul „Generații Active Locale pentru Îmbătrânire Activă și Demnitate”.

Obiectivul proiectului constă în promovarea îmbătrânirii active și îmbunătățirea calității vieții seniorilor prin dezvoltarea competențelor digitale, organizarea sesiunilor de dezvoltare personală, susținerea inițiativelor antreprenoriale, desfășurarea atelierelor mobile de meșteșuguri, activitatea Clubului Seniorilor Activi și organizarea unui târg intercomunitar de mini-joburi.

Evenimentul s-a desfășurat în prezența doamnei Larisa Novac, deputată în Parlamentul Republicii Moldova, și a doamnei Felicia Bechtoldt, secretar de stat al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, care au adresat mesaje de susținere și apreciere pentru această inițiativă dedicată persoanelor vârstnice.

 


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