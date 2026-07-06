Un rus câștigat de partea contestatarilor războiului poate însemna multe vieți ucrainene salvate

De către
Victor Cobăsneanu
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„40 de zile pentru Rusia”, este o operațiune specilală a Serviciului de Securitate al Ucrainei anunțată zilele trecute de Volodîmîr Zelenski. Scopul strategic este slăbirea capacității Rusiei de a susține războiul.
Operațiunea include:
1. lovituri cu drone asupra infrastructurii energetice și logistice;
atacuri asupra depozitelor de combustibil, rafinăriilor și nodurilor feroviare;
2. operațiuni speciale ale SBU în spatele frontului;
acțiuni de perturbare economică și militară menite să crească costurile războiului pentru Moscova.
– Lipsește elementul principal: contrapropaganda. Un sondaj recent arată că 75% dintre rușiii intervievați aprobă „lucrul” făcut de Putin. Serviciile ucrainene ar trebui să schimbe această optică: să le arate rușilor vizual ce fel de lucru face Putin la modul practic și concret, ucigând urcaineni și ruinând orașe.
– Fiecare a zecea dronă (poate chiar fiecare a cincea) ar trebui trimisă peste orașele Rusiei nu încărcate cu material explozibil, ci cu materiale ilustrative cuprinzând imagini ale „lucrului făcut” de Putin și cei dintre ruși care, pentru bani, se înrolează și ucid copii, femei în casele lor, distrug spitale, atacă maternități, zdrobesc biserici și seamănă moarte în statul vecin. Rușii trebuie „informați” că presponsabilii principali al războiului sunt chiar ei – poporul Rusiei în întregime. Că susținându-l pe Putin și regimul lui de ucigași, ei atrag asupra lor nu doar ura de moarte a ucrainenilor și disprețul lumii civilizate, ci și războiul care-și va extinde para focului și asupra orașelor și locuințelor lor. Unda de șoc a dezastrului deja le-a spart unora ferestrele, iar rândurile interminabile la benzinării le va sparge celor mulți probabil și confortul de conștiință al vieții trăite în regim de indiferență criminală.
Contrapropaganda nu trebuie ignorată. Ucrainenii trebuie să atace Moscova și cu bomba imaginii reale a „lucrului făcut” de Putin. În masa lor, rușii trebuie aduși la starea unui șoc mintal: că războiul se îndreaptă spre casele lor. Un rus câștigat de partea contestatarilor războiului poate însemna multe vieți ucrainene salvate.
Valeriu SAHARNEANU

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Victor Cobăsneanu
Victor Cobăsneanu
Redactor-șef al ziarului „Observatorul de Nord”, câştigător în topul „10 jurnalişti ai anului”. Membru al Uniunii Jurnaliștilor din Republica Moldova. Câștigător în TOP-ul „10 jurnaliști ai anului”. În presă din anul 1986. Activitate: corespondent, redactor de secție la ziarul raional din Soroca; corespondent Agenția de știri „Moldpress”, corespondent zonal al ziarului guvernamental „Независимая Молдова”; purtător de cuvânt al prefecturii Soroca, consilierul prefectului. Din anul 1988 fondator și redactor al ziarului „Observatorul de Nord”.
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