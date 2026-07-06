De la idee la proiect: două zile de învățare, inspirație și soluții pentru comunități

Cum transformi o idee într-un proiect cu impact? Cum identifici corect problemele din comunitate și le convertești în soluții sustenabile, capabile să atragă finanțare? La aceste întrebări au găsit răspuns cei 20 de participanți selectați din întreaga țară pentru programul de instruire „De la idee la proiect: Cum transformi o problemă în soluție finanțabilă”, organizat de Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM”, desfășurat în perioada 4–5 iulie, în municipiul Chișinău.

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Timp de două zile, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, tineri lideri comunitari, membri ai grupurilor de inițiativă și persoane care își doresc să dezvolte proiecte cu impact în comunitate, au avut parte de un program intensiv de învățare, schimb de experiență și lucru practic, ghidați cu profesionalism și inspirație de expertul Vasile Sidor, care a deschis instruirea prin prezentarea agendei și a obiectivelor programului.

Încă din primele ore, atmosfera a fost una interactivă și prietenoasă. Exercițiile de cunoaștere au valorificat experiența participanților în domeniul proiectelor, în fundraising și advocacy, oferind cadrul perfect pentru colaborare și schimb de idei.

Agenda programului a cuprins teme de actualitate și de o importanță majoră pentru orice persoană implicată în dezvoltarea comunitară:

identificarea și analiza corectă a problemelor din comunitate;

formularea obiectivelor și a rezultatelor măsurabile

construirea unei logici de intervenție și a unor activități relevante;

transformarea unei idei într-o propunere de proiect coerentă;

identificarea oportunităților de finanțare și adaptarea proiectelor la cerințele finanțatorilor;

elaborarea unui buget realist și corelat cu activitățile propuse;

evitarea celor mai frecvente greșeli în scrierea proiectelor.

Prima zi a fost dedicată în mare parte aplicațiilor practice. Participanții au luat parte la simularea „Evaluatorii secreți”, un exercițiu inedit care i-a provocat să analizeze proiectele din perspectiva evaluatorilor, înțelegând astfel criteriile după care sunt apreciate propunerile de finanțare.

Ulterior, lucrând în echipe, aceștia au construit elementele esențiale ale unui proiect – problema, obiectivele, activitățile, rezultatele și bugetul – pornind de la situații reale din comunitățile pe care le reprezintă. Totodată, au identificat actorii implicați și au analizat rolul fiecăruia în soluționarea problemelor comunitare.

Ziua a doua a început prin recapitularea interactivă a principalelor idei acumulate, după care participanții au fost implicați într-un exercițiu experiențial dedicat incluziunii și participării active. Acesta a constituit punctul de plecare pentru transformarea problemelor identificate în obiective clare, rezultate concrete și intervenții relevante.

Unul dintre cele mai apreciate momente ale instruirii a fost atelierul practic de elaborare a unei note conceptuale. Fiecare echipă și-a dezvoltat propria idee de proiect, definind problema, grupul-țintă, activitățile, rezultatele așteptate și impactul asupra comunității.

În continuare, participanții au discutat despre elaborarea bugetului, identificarea surselor de finanțare și modalitățile de îmbunătățire a proiectelor pentru a le crește șansele de succes.

Programul s-a încheiat cu „Târgul proiectelor”, o activitate de evaluare reciprocă în care echipele și-au analizat și comentat ideile de proiect, oferindu-și sugestii constructive și recomandări valoroase. Reflecția finală a demonstrat că două zile de muncă intensă pot genera nu doar cunoștințe noi, ci și colaborări, prietenii și inițiative capabile să producă schimbări reale în comunități.

Pentru mine, această instruire a reprezentat o experiență extrem de valoroasă. Am acumulat cunoștințe practice despre scrierea și dezvoltarea proiectelor, dar și încrederea că orice problemă identificată în comunitate poate deveni punctul de plecare al unei soluții bine construite.

Revin acasă cu multe idei, inspirație și motivație, pe care le voi împărtăși cu drag colegilor din cadrul AO „Femeia de Azi”. Sunt convinsă că experiența acumulată în aceste două zile ne va ajuta să dezvoltăm proiecte relevante pentru comunitatea noastră și să aplicăm, în viitorul apropiat, la noi oportunități de finanțare, transformând ideile în inițiative care să aducă schimbări pozitive și durabile.

La final, adresez sincere mulțumiri Institutului de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM” și expertului Vasile Sidor pentru un program de instruire organizat exemplar, pentru profesionalism, deschidere și energia cu care au inspirat participanții să creadă că fiecare idee bine construită poate deveni un proiect de succes, iar fiecare proiect – o șansă reală de dezvoltare pentru comunitățile noastre.

Ala BUGAI,

membră AO „Femeia de Azi”

participantă în cadrul programului