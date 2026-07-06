Tradiția conservelor continuă la sate, dar devine un lux pentru multe familii din orașe

Gospodinele au început pregătirile tradiționale pentru sezonul rece, transformând bucătăriile în adevărate ateliere de conservare a gusturilor de sezon. Dacă la sate oamenii se bucură de roadele grădinii, în orașe gospodinele trebuie să meargă la piață. Din cauza prețurilor mari, multe familii renunță la conserve.

E mare agitație în gospodăria familiei Munteanu din satul Alexandru cel Bun, raionul Soroca. Svetlana o ajută pe mama sa, care, în acest an, plănuiește să facă sute de borcane cu dulceață și compot.

„Pregătesc compot pentru că am o familie foarte mare și chiar dacă nu sunt acasă, de câte ori se întorc acasă noi nu iubim sucurile din magazin. Facem foarte mult, de la 120 la 150 de borcane de compot până la 50 de kg de dulceață și toate chiar se mănâncă, nu folosim din magazine, așa am fost învățați de părinți, de bunici și așa ducem înainte tradiția la țară”, povestește Svetlana Munteanu.

Întreg procesul culinar este coordonat de Nina Belous.

„Aici pregătim pentru plăcinte. Iarna să facem plăcinte. Scoatem sâmburele, după, le fierbem și le punem în borcane și ele se păstrează ca proaspete. Și iarna, când facem plăcinte, punem în plăcinte cireșe albe”, spune Nina Belous, mama Svetlanei.

În orașe, tradiția de a face conserve se pierde. Gospodinele spun că legumele și fructele sunt scumpe chiar și în plin sezon.

„Am făcut dulceață de căpșuni, voi face și vișine în suc propriu, dar mai aștept. Compoturi fac rar”.

„Am făcut doar compot din căpșuni, doar atât”.

„Am făcut vișină în sucul lor și am făcut ieri castraveți, am pus la murat”.

La Piața Centrală din Chișinău, kilogramul de vișine costă 20 de lei, coacăza se vinde cu 50 de lei kilogramul. Castraveții costă 20 de lei kilogramul, iar roșiile – 30 de lei.