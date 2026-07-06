E timpul să schimbăm obiceiurile, nu doar ambalajele! Tu la ce produs din plastic de unică folosință ai putea renunța chiar de astăzi?

Aproape 40% din deșeurile din plastic provin din ambalaje, majoritatea fiind utilizate pentru perioade foarte scurte de timp. Programul Națiunilor Unite pentru Mediu subliniază că problema este adesea „unica folosință”, nu doar materialul în sine. De aceea, soluțiile reutilizabile sunt printre cele mai eficiente modalități de a reduce deșeurile.

O schimbare simplă poate face diferența:

*Folosește o sacoșă reutilizabilă la cumpărături.

*Alege o sticlă reutilizabilă pentru apă.

*Ia cu tine o cană reutilizabilă pentru băuturi.

*Optează pentru recipiente reutilizabile pentru alimente.

Atunci când alegem să refolosim în loc să aruncăm, contribuim la reducerea consumului de resurse și a cantității de deșeuri generate.