Cei 134 de elevi din clasele primare de la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Florești vor avea condiții excelente de studiu

Cei 134 de elevi, care învață în blșocul claselor primare la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Florești au condiții excelente de studiu, datorită implementării unui proiect de amploare, finanțat de ambasada SUA în Republica Moldova, informează noi.md

În prezent, clădirea a fost renovată complet, începând cu schimbarea acoperișului și finisajelor, instalarea mobilierului, tablelor noi și calculatoarfelor performante, schimbarea sistemului de iluminat or, din vechea clădire au rămas doar pereții de rezistență. Ba mai mult, autoritățile au anunțat că succesul acestui proiect va fi extins, un program similar de renovare completă urmînd să fie implementat în perioada următoare și la blocul liceal al aceleiași instituții.

Prezentă la darea în exploatare a obiectului, Elizabeth Lawrence, șefă adjunctă interimară la Ambasada SUA în Republica Moldova a declarat că „… Rezultatul arată fantastic, iar noi sîntem bucuroși că am reușit să realizăm acest proiect și să sprijinim elevii”.

Să menționăm că atmosfera e sărbătoare a fost întregită de evoluarea Orchestrei Forțelor Navale ale SUA din Europa și Africa.

Foto: facebook.com