Stadionul sătesc din Visoca găzduiește un meci istoric: EFA – Selecționata de Veterani a Republicii Moldova

Sâmbătă, 11 iulie 2026, la Visoca se va desfășura un important eveniment fotbalistic – formația locală EFA va disputa un meci amical în compania Selecționatei de Veterani ai Republicii Moldova, în componența căreia se vor regăsi nume sonore ale fotbalului moldovenesc – Sergiu Epureanu, Viorel Frunză, Vasile Arlet, Alexandru Guzun…

Gazdele, EFA Visoca, la rândul lor, vor fi reprezentate de un lot special, format din jucători care au evoluat pe parcursul anilor pentru clubul echipa din nordul raionului Soroca încă de la înființarea sa, alături de o parte din actualii componenți ai echipei.

Începutul meciului la ora 12:00. Fotbalul mare vă așteaptă!!!