Gândacii de Colorado „s-au scumpit” – amenzile pentru răspândirea lor ar putea fi până la 5.000 de lei

Acestea înlocuiesc speciile locale, perturbă echilibrul natural și modifică proprietățile solului. În Republica Moldova, agricultorii pierd anual din cauza lor între 5% și 10% din recolta de cereale, 15% din culturile de câmp și până la 25% din plantațiile multianuale.

Printre speciile care provoacă deja pagube în țară se numără ambrozia, arțarul american, ailantul, gândacul de Colorado, șobolanii cenușii, căpușele și unele specii de pești.

Proiectul prevede crearea a două liste de organisme dăunătoare: una la nivel european și alta națională, adaptată riscurilor specifice Republicii Moldova. Speciile incluse în aceste liste nu vor putea fi importate, crescute, comercializate sau eliberate în natură.

Excepții vor fi permise doar pentru cercetări științifice desfășurate în spații izolate, în baza unei autorizații eliberate de Agenția de Mediu.