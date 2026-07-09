Ambasadorul Republicii Federale Germania în Republica Moldova, Hubert Knirsch, a vizitat municipiul Soroca

Conform informației furnizate de Serviciul de presă al primăriei Soroca, ambasadorul Republicii Federale Germania în Republica Moldova, Hubert Knirsch, a fost într-o vizită la Soroca.

Înaltul oaspete a fost însoțit de directoarea GIZ, Claudia Hermes, reprezentanții GIZ, Rudolf Graef, Cristian Dinu Ciubotaru și Igor Neaga, dar și de soția ambasadorului, Eva Maria Knirsch. ambasadorul a fost primit de primarul Lilia Pilipețchi, viceprimarii muncipiului și și specialiști din cadrul Unității de implementare a proiectelor.

Discuțiile dintre părți s-au axat pe sprijinul dezvoltarii proiectelor de infrastructură din Planul de Dezvoltare Municipală, printre acesta sala de sport multifuncțională, dar și renovarea generală și dotarea Bibliotecii Municipale ”M.Sadoveanu”. Delegația a și vizitat biblioteca, unde oaspeții au putut vedea direct rezultatele proiectelor de modernizare.