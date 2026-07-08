Trei persoane condamnate pentru circulația ilegală a drogurilor și pentru contrabandă cu substanțe psihotrope

un bărbat de 31 de ani, originar din raionul Hîncești – la 8 ani de închisoare ;

un tânăr de 18 ani, originar din regiunea transnistreană – la 7 ani de închisoare ;

un bărbat de 32 de ani, originar din capitală – la 11 ani de închisoare.

De asemenea, instanța le-a aplicat inculpaților interdicția de a ocupa funcții și de a exercita activități în domeniul circulației medicamentelor și a substanțelor narcotice, pe un termen de la 3 la 5 ani, informează procuratura.md.

Primul caz, se referă la bărbatul de 31 de ani, condamnat inclusiv pentru contrabandă cu substanțe psihotrope.

Potrivit probelor, în perioada 2020 – 2021, acesta a introdus ilegal pe teritoriul Republicii Moldova 355 de comprimate ale preparatului medicamentos „Subutex”, care conține substanța psihotropă buprenorfină, procurate din state membre ale Uniunii Europene, în scopul comercializării.

Preparatele au fost primite prin intermediul transportatorilor de pasageri și mărfuri, fiind tăinuite în bagaje neînsoțite și nedeclarate la controlul vamal. Ulterior, acestea au fost transmise altor persoane pentru a fi puse în circulație ilegală.

Astfel, în luna iunie 2021, inculpatul a transmis unei persoane 10 comprimate „Subutex”, care conțineau 0,08 grame de buprenorfină. Ulterior, în alte episoade, au fost transmise 31 de comprimate cu 0,248 grame de buprenorfină, 222 de comprimate cu 1,776 grame de buprenorfină și 92 de comprimate cu 0,736 grame de buprenorfină.

Cantitatea totală de substanță psihotropă pusă în circulație ilegal a constituit 2,84 grame.

Bărbatul nu s-a prezentat în fața instanței de judecată, fiind anunțat în căutare, iar cauza penală a fost examinată în lipsa acestuia.

În cel de al doilea caz, tânărul de 18 ani a fost implicat în distribuirea drogurilor prin metoda „livrării ascunse”. Acesta primea indicații prin intermediul aplicației „Telegram”, ridica drogurile din locurile indicate, le porționa în doze și le plasa în diferite ascunzișuri din municipiul Chișinău, de unde urmau să fie preluate de consumatori.

La 7 decembrie 2025, tânărul a fost reținut în timp ce se pregătea să distribuie drogurile. Asupra sa au fost depistate și ridicate 704,9 grame de marijuana și 63,56 grame de mefedronă, cantități destinate înstrăinării.

În cadrul examinării cauzei, acesta și-a recunoscut integral vina și a solicitat examinarea cauzei în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Cel de-al treilea caz vizează bărbatul de 32 de ani, care la 11 mai 2022, a repartizat în patru ascunzișuri improvizate din municipiul Chișinău câte un pachețel cu substanța stupefiantă PVP, cantitatea totală constituind 7 grame. Totodată, asupra acestuia a fost depistat și ridicat un pachețel cu mefedronă în cantitate de 0,210 grame.

În ședința de judecată, bărbatul nu și-a recunoscut vina. Acesta fusese anterior condamnat, în anul 2020, pentru fapte similare.

Sentințele sunt cu drept de apel, iar inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție până la rămânerea definitivă a sentințelor de condamnare.