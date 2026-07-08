Amalgamarea voluntară: (până când) nimeni nu dorește să se unească cu municipiul Soroca

Conform ultimelor date cu privire la amalgamarea voluntară, 112 primării din Republica Moldova se unesc în jurul centrelor raionale. Nu este și cazul municipiului Soroca care, deși are în preajmă vreo zece localități, nu este atractiv pentru acestea. Până când, populația primăriei Soroca este de 21.733 de locuitori.

Doar orașele Ialoveni și Anenii Noi sunt în aceiași situație va Soroca. La celălalt pol se află orașul Călărași, care a unit în jurul său 16 localități!!! Orașul Florești, bunăoară, a unit în jurul său patru localități, iar populația acestei primării va fi de 14.896…

Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu a subliniat că situația este una dinamică și până la sfârșitul lunii iulie vor fi înregistrate noi evoluții. Vă reamintim că, 31 iulie 2026 este data finală până la care primăriile pot adopta decizia de amalgamare voluntară.

Foto: Republica Moldova a înregistrat la 30 mai 2025, primele decizii oficiale privind amalgamarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale. Astfel, orașul Leova va fuziona cu localitățile Sărata-Răzeși, Sîrma și Tochile-Răducani..