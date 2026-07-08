Ritmurile anilor ’90 au animat Tabăra de odihnă pentru copii „La Dumbrava”

Muzica, dansul și buna dispoziție au fost ingredientele unei seri de neuitat la Tabăra de odihnă pentru copii „La Dumbrava”, unde a fost organizată o seară tematică intitulată „Discoteca anilor ’90”.

Beneficiarii taberei au pășit într-o atmosferă inspirată din unul dintre cele mai îndrăgite decenii muzicale, îmbrăcând ținute specifice anilor ’90 și dansând pe ritmurile melodiilor care au marcat acea perioadă. Decorul, muzica și energia participanților au transformat spațiul într-un adevărat ring de dans.

Pe parcursul serii, copiii au participat cu entuziasm la activități recreative, au dansat alături de prieteni și au creat momente pline de veselie și voie bună. Organizatorii spun că astfel de activități contribuie la consolidarea spiritului de echipă, încurajează socializarea și oferă beneficiarilor amintiri frumoase din vacanța de vară.

Seara tematică s-a încheiat într-o atmosferă de sărbătoare, cu multe zâmbete, fotografii și momente care vor rămâne mult timp în memoria copiilor. Prin astfel de evenimente, Tabăra „La Dumbrava” continuă să le ofere participanților experiențe interactive și distractive, transformând fiecare zi de vacanță într-o aventură de neuitat.

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