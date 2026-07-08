Cu Vasile Rotari agricultura are viitor (și) la Bădiceni / VIDEO

De către
Vadim Șterbate
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Agricultura din Republica Moldova are prezent și viitor. De acest lucru este sigur Vasile Rotari, un bărbat din Bădiceni care știe când și cum să semene, ca să aibă și o roadă pe măsură. Cu toate că roșiile sunt majoritare în legumăria sa, un loc aparte îl ocupă și pepenii verzi. În acest an harbujii de pe acest teren sunt mult așteptați, la propriu și la figurat.

Cât privește chimicalele utilizate în agricultură, bărbatul afirmă că nu abuzează de ele, ba mai mult, ține evidența la toate preparatele utilizate. Cu toate cele mai multe dintre etape au trecut deja, urmează culesul, dar mai are o provocare importantă – comercializarea. Mai ales că i-a rămas un gust amar la acest capitol, încă de anul trecut.

Vasile Rotari este sigur că nu a greșit când a ales să fondeze gospodăria țărănească, mândru că aduce și el un aport la hrănirea populației. Agricultorul crede că multe ar merge mai bine în acest stat, dacă vocea celor care muncesc în provincie ar fi nu doar auzită, ci și ascultată la Chișinău.


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Vadim Șterbate
Vadim Șterbate
Licenţiat în jurnalism și Master în Științe ale Comunicării, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova.

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